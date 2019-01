Ultima Thule: Prelet sa podaril

Približne 10 hodín po prelete okolo Ultimy riadiace stredisko misie prijalo od sondy potvrdenie, že jej systémy sú v poriadku.

Prelet sa podaril, získané údaje budú teraz postupne celé mesiace prenášané na Zem. APL, ktoré je domácim strediskom NASA stojacim za New Horizons misiou zverejnilo fotku Ultimy z 31. decembra, teda z predchádzajúceho dňa pred maximálnym priblížením sondy k Ultime.

Zverejnený záber ukazuje objekt kuželkovitého tvaru. V hre je stále možnosť, že ide o dva blízke objekty, konečné rozlúštenie otázky tvaru Ultimy ukážu dáta získané 1. januára. APL sľubuje zverejniť ďalšie zábery Ultimy ešte v priebehu dneška (2. január). Silvestrovský obrázok upresňuje rozmery Ultimy na 32 x 16 kilometrov. Ukázalo sa tiež, že rotačná os Ultimy leži v smere príletu sondy New Horizons.

Mimochodom, ak ste ešte nepočuli skladbu bývalého gitaristu skupiny Queen Briana Maya napísanú špeciálne pri príležitosti preletu sondy New Horizons okolo Ultimy, tak tu je jej video. Brian May je nielen známou postavou svetovej hudobnej scény, no je aj aktívne pôsobiacim astrofyzikom, v súčasnosti pôsobí ako rektor na Liverpool John Moores University.

Aktualizácia:

V stredu sme sa dočkali ďalšej série snímok Ultimy z väčšej blízkosti. Na oboch sa Ultima ukazuje ako kontaktný binárny objekt. To je spojenie dvoch sférických objektov, čo je ako sa ukazuje často sa vyskytujúci prípad kometárneho jadra. V Ultime vidíme "kométu" predtým než sa kométou stala.



Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Prvý obrázok zosnímala kamera LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) zo vzdialenosti 28 tisíc kilometrov od Ultimy, len 30 minút pred momentom maximálneho priblíženia. Rozlíšenie, teda veľkosť pixelu na obrázku je 140 metrov. Ďalšie zábery získané pri maximálnom priblížení budú zverejnené v nasledujúcich dňoch.

Ďalší zverejnený záber ukazuje červenkastú farbu Ultimy. Na obrázku sú zábery z dvojice kamier sondy. Z multispektrálnej kamery MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera) a z LORRI, ktorá má približne paťnásobne lepšie rozlíšenie. Zábery vznikli vo vzdialenosti 137 tisíc kilometrov od Ultimy.



Credit: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

Naľavo je záber z MVIC kamery, ktorý je kombináciou trojice farebných kanálov kamery, červeného, modrého a kanálu z infračervenej oblasti spektra, v strede je záber z LORRI a napravo je farebná škála z MVIC natiahnutá na obrázok z LORRI kamery.

Zdroj: pluto.jhuapl.edu