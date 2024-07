Apple pracovalo na kompatibilite hodiniek Watch s Androidom, ale vzdalo to. Vieme dôvod!

Používatelia Android smartfónov mohli používať hodinky Apple Watch, ale z tohto dôvodu gigant upustil od tejto možnosti.

Americký technologický gigant - spoločnosť Apple je momentálne v hľadáčiku protimonopolných súdov a to aj na domácej pôde. Populárny výrobca smartfónov a inteligentných hodiniek sa priznal, že pracoval na kompatibilite svojich produktov s operačným systémom Google Android. Spoločnosť Apple mala v rámci projektu Fennel tri roky pracovať na kompatibilite smart-hodiniek Watch s OS Android. Práce na projekte mali byť už takmer hotové, až kým sa vedenie spoločnosti rozhodlo projekt ukončiť. Dôvodom mali byť technologické prekážky, vďaka ktorým by hodinky v spojení s Androidom boli nedokonalým produktom. To však nakoniec nemusí byť pravým dôvodom, nakoľko podľa anonymných správ za upustením od projektu majú byť v skutočnosti obavy týkajúce sa poklesu predaja Apple iPhone smartfónov.

Spoločnosť Apple sa voči obvineniam bráni a v odvolaní dodáva, že tento súdny spor ohrozuje samotnú identitu firmy, ktoré ju odlišujú od konkurencie. Zástupca výrobcu populárnych produktov dodáva, že v prípade prehry by vznikol nebezpečný precedens, ktorý by oprávnil vládu dohliadať nad návrhom produktov pre ľudí. Každopádne súd nebude ľahký, nakoľko sa nedá jednoznačne povedať, že spoločnosť Apple má monopol na používanie svojich produktov len v rámci svojho ekosystému, ktoré či už chceme alebo nie, fungujú. Tak isto je otázne, či môže súd nariadiť spoločnosti vyrábať produkty kompatibilné s konkurenciou. Na to, ako sa celá situácia vyvinie neostáva nič iné, ako si len počkať na rozhodnutie súdu, ale dá sa očakávať, že v rámci jednotlivých zasadnutí sa ešte podozvedáme zaujímavé novinky.

