TUKE Space Forum: SOFIA, observatórium medzi nebom a zemou

Webináre nazvané “Diskusie s vedcami” sú realizované v rámci projektu TUKE Space Forum a priblížia vybrané experimenty súčasného vesmírneho výskumu. Prednášajúcimi na týchto webinároch sú poprední predstavitelia týchto experimentov.

Štvrtá prednáška-webinár TUKE Space Forum bude venovaná unikátnemu observatóriu SOFIA. Veď uznajte sami, veľký teleskop na palube Boeingu 747, to je taká technická lahôdka, aká sa len tak nevidí. SOFIA prináša spojenie výhod vesmírnych a pozemných teleskopov v jednom.



O lietajúcom observatóriu SOFIA nám porozpráva a na naše otázky odpovie Bernhard Schulz, Deputy Science Mission Operations Director observatória SOFIA.



Názov prednášky: Veda s observatóriom SOFIA (Stratospheric Observatory For Infrared Astronomy)



Prednášajúci: Bernhard Schulz

Termín: Streda 15. apríla 2020 o 16:00

O čom prednáška bude:

Infračervené žiarenie je kľúčová časť elektromagnetického spektra pre štúdium vzniku a evolúcie hviezd, galaxií, planét a medzihviezdneho média. No táto časť spektra je absorbovaná vodou v atmosfére.



SOFIA je spoluprácou USA a Nemecka, prinášajúca 2,7 m ďalekohľad, ktorý je vynášaný do stratosféry silne modifikovaným Boeingom 747-SP, nad viac ako 99% vodnej pary atmosféry.



Prezentácia poskytne prehľad o možnostiach observatória vrátane niekoľkých ilustratívnych vedeckých aplikácií. Budeme diskutovať o vlnovej dĺžke pokrytia, citlivosti a režimoch pozorovania a obmedzeniach, ktoré vyplývajú zo špecifík observatória v lietadle. Okrem toho sa pozrieme na to, čo je potrebné na úspešné súťaženie o pozorovací čas teleskopu SOFIA.





Bernhard Schulz je nemecký astrofyzik s výrazným prínosom v oblasti infračervených vesmírnych inštrumentov. Medzi jeho vedecké záujmy patria aktívne galaktické jadrá, ultrajasné galaxie, prach a medzihviezdne médium, ale aj malé objekty slnečnej sústavy.

Prednáška prebehne telekonferenčne cez Zoom na adrese



https://zoom.us/j/7312925489



Otázky Bernhardovi Schulzovi môžete klásť cez slido, event code #49461.

Web projektu: spaceforum.sk

Zdroj: Tlačová správa