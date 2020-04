TUKE Space Forum: Euclid - objavovanie temnej stránky vesmíru

Nasledujúci webinár TUKE Space Forum bude venovaný pravdepodobne najväčšej otázke súčasnej vedy. Otázke z čoho je náš vesmír.



O veľkej väčšine vesmíru to nevieme. 95 percent vesmíru tvoria tmavá hmota a tmavá energia. Čo je tmavá hmota a energia je otvorená otázka na ktorú stále hľadáme odpoveď.



Stredajší webinár bude o ambicióznom prieskumníkovi tmavej hmoty a energie, o pripravovanej misii Európskej vesmírnej agentúry Euclid. Okno do jej sveta nám otvorí Benjamin Joachimi z University College London.



O čom prednáška bude:



95% hmoty vo vesmíre je neviditeľných, nevysiela žiadne signály, ktoré môžu astronómovia zachytiť. Ako potom preskúmame tieto hlavné zložky nášho modelu vesmíru? Misia ESA Euclid vypustí nový vesmírny teleskop, ktorý je v súčasnosti vo výstavbe a ktorý bude skúmať viac ako miliardu vzdialených galaxií s cieľom odhaliť jemné stopy zanechané tmavou hmotou a tmavou energiou. Táto prednáška poskytne prehľad misie Euclid a vedy s ňou spojenou.



O prednášajúcom:



Benjamin Joachimi je docentom astrofyziky na University College London. V roku 2010 získal doktorát na univerzite v Bonne v Nemecku. Po postdoktorandskom pobyte na Kráľovskom observatóriu v škótskom Edinburghu sa v roku 2013 pripojil k akademickým pracovníkom na Katedre fyziky a astronómie na UCL. Benjamin je kozmológ so zameraním na využitie veľkých prieskumov galaxií. Výskum v tejto skupine siaha od spracovania najmodernejších prieskumných údajov pre modelovanie astrofyzikálnych a kozmologických signálov až po uplatňovanie moderných konceptov štatistiky a strojového učenia. Benjamin pracuje na misii ESA Euclid viac ako desať rokov. Za svoju prácu získal štipendium Ernesta Rutherforda, štipendium Royal Astronomical Society Fellowship a cenu RAS Winton Award.



Webinár sa uskutoční v Stredu, 29.4.2020 o 15:00 na adrese



https://zoom.us/j/7312925489



Otázky pre Benjamina Joachimiho môžete klásť cez slido na adrese



https://www.sli.do/78794



Zdroj: Tlačová správa spaceforum.sk