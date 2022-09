Zaži Nórsko na Slovensku s Iterou a ich QA!

ITERA je nórska IT spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu 8 rokov a v súčasnosti má svoje pôsobisko v nových priestoroch - SkyParku v Bratislave. Na Slovenku pracuje pre túto firmu 140 ľudí vrátane 20 kolegov z ukrajinskej pobočky. Aktuálne sa ITERA rozširuje a otvára svoje pobočky aj v Žiline a Brne. Zaujímavosťou je aj fakt, že všetky projekty má spoločnosť výhradne pre škandinávskych klientov. V portfóliu má firma kompletné dodávky softvéru od vývoja, cez testing až po support.

O firme a QA/Test oddelení sme sa rozprávali s Lukášom Lanczom, ktorý v tejto firme pracuje už od jej začiatkov, a jeho kolegami z QA oddelenia. Lukáš si prešiel viacerými pozíciami, až po súčasnú pozíciu Head of QA and test department, kde zastrešuje pobočky v Bratislave, Žiline a v Brne.

Ahoj Lukáš, povedz nám prosím niečo bližšie o ITERA Slovakia.

Čaute, ITERA pôsobí na slovenskom trhu už 8 rokov, naša matka v Nórsku dokonca cez 20 rokov a nejde tak o žiadneho nováčika v IT sfére. Čo mňa hneď od začiatku na firme zaujalo, bolo škandinávske prostredie, kultúra a iný spôsob práce, ktorá mi bola v Itere prezentovaná. Keď som sem pred 8 rokmi posielal svoje CV, dúfal som, že vtedajšie reči HR manažéra a šéfa pobočky, ktorí mimochodom stále pôsobia vo firme, budú pravdivé. Prešiel som si rôznymi projektmi na Slovensku aj v Čechách a chcel som skúsiť niečo iné... S odstupom času musím povedať, že to niečo iné sa mi dostalo v plnom rozsahu a užívam si to dodnes. Mám tu priestor na sebarealizáciu a veci si môžem riešiť po svojom. Ak mám nejaký problém alebo situáciu, s ktorou si neviem dať rady, nie je nič jednoduchšie ako sa o tom otvorene pobaviť s kolegami a vypočuť si ich názor. Opäť je len a len na mne, ako danú vec poriešim. Toto je problém, s ktorým k nám kandidáti často krát prichádzajú na pohovor: „nemám sa už v mojej firme kam posunúť, nemám sa tam už čo naučiť.“. Toto v Itere nepoznám.

Čo si môžme predstaviť pod Nórskou kultúrou?

Jedna z veľmi silných predností nórskej kultúry, ktorú cítiť aj u nás v Bratislave či Česku je, že nás zákazník počúva. Keď mám dobrý nápad, nemusím to najprv povedať team leadrovi alebo svojmu šéfovi. Nápad môžem rozpracovať a odprezentovať sám priamo nórskemu zákazníkovi. Nemusím byť na leaderskej pozícii, nemusím mať status senior alebo projektový manažér. Tu na tom nezáleží. A to je druhá vec, ktorú nás Nóri učia – rovnocennosti. Každého názor je dôležitý. Aj ten môj, aj ten tvôj.

Rovnako sa nórska kultúra u nás spája s prostredím, v ktorom necítiť stres. Môžem ísť s kolegami na obed, ktorý nemusí trvať presne 30 minút, môžem ísť domov aj o 15:00 a pokojne si dorobiť prácu doma, ak mám chuť. Nikto na mňa nebude pozerať štýlom: „Prečo ideš tak skoro domov?“. Sú to možno drobnosti, ale keď ich dáš dokopy, vytvorí to skvelé pracovné prostredie, ktorého súčasťou sú super ľudia, ktorých tu máme.

Na základe čoho si vyberáš ľudí do tímu alebo teda firmy?

Je to trošku taký interný vtip, ale pokiaľ by som si s tým človekom vedel predstaviť ísť na pivo, je to ten správny človek. Riadime sa heslom Itera first a to znamená, že nám človek musí sadnúť predovšetkým po osobnostnej stránke, aby sa cítil v našom prostredí dobre a aby sme sa cítili dobre aj my s ním. Potom to funguje. Hard skills sú pre nás rovnako dôležité ako soft skills, máme tu naozaj nie len technicky, ale aj komunikačne zdatných kolegov.

Ak máš chuť zlepšovať sa v akejkoľvek oblasti, u nás ti na to ponúkame priestor.

Stále hovoríš o inom prostredí, stále nevidím do toho na 100%, skús nám to ešte nejak priblížiť.

Ľudia u nás dostávajú priestor manažovať si veci po svojom. Nepotrebujeme nikoho vodiť za ruku a neustále sledovať jeho výkon. To však neznamená, že si tu na všetko sám. Máš tu celý tím, ktorý ti vždy kryje chrbát a pomôže. Preto si na výbere zamestnancov dávame záležať. Nielen preto, aby tu mali skvelý tím ľudí, ktorý sa navzájom podporuje, ale aj preto, aby v Itere žili ľudia s kreativitou a chuťou veci zlepšovať a riešiť problémy. My ti radi poskytneme u nás priestor na sebarealizáciu, či už na projekte alebo mimo neho. Od ľudí doslova vyžadujem aby prichádzali s riešeniami, diskutovali o nich a riešili to aj bez manažérov. Iba tak sa posunieš. Celé toto však nie je len o práci a profesnej stránke. Nie je nič výnimočné, ak si kamarát aj s našimi kolegami z Nórska alebo Ukrajiny. Rovnako nie je nič nezvyčajné ani to, ak ťa tvoj bývalý projektový manažér aj po 4 rokoch zavolá k sebe na večeru alebo do Osla na oslavu národného dňa. Sú to veci, ktoré si zapamätáš na veľa rokov.

V Itere pracuješ už 8 rokov, čo nie je v IT segmente úplne štandardné. Ktoré 1 slovo by vystihlo to, prečo si tu tak dlho?

Ak môžem poviem dve slová: príležitosť a dôvera. Už od začiatku som mal možnosť zapojiť sa takmer do hocičoho, čo sa vo firme dialo, stačilo prejaviť záujem. Ak som sa chcel zapojiť do vytvárania nejakých interných pravidiel, nikto nepovedal nie, toto je práca pre HR. Rovnako to bolo s dizajnom officu - nikto mi nepovedal: “Nie, toto môžu iba dizajnéri.” A keď ti už ľudia dajú tú možnosť zapojiť sa do niečoho iného, vždy ti veria, že svoju prácu spravíš tak ako máš. Toto sú síce len drobnosti z nášho interného života ale rovnaké to bolo na všetkych projektoch, na ktorých som pracoval. Stačilo prejaviť záujem a Itera a klient mi dal vždy príležitosť niečo zmeniť, zaviesť nový tool, či rozbehnúť nejakú iniciatívu. Proste Nóri sú Nóri :)

Predtým než sa spýtam tvojich kolegov ako to vidia, posledná otázka na teba. Prečo by si odporučil Iteru tvojmu známemu?

Iteru by som jednoznačne odporučil kvôli jedinečnej atmosfére. To je to, čo ma napadne ako prvé, avšak nie jediné. Atmosféra je ťažko uchopiteľná vec na vysvetlenie. Prostredie, ktoré tu máme, je naozaj niečo, čo nás definuje a treba to zažiť. Skladá z množstva drobných vecí: od nórskeho tripu, pomoci od kolegu, spoločnej grilovačky, či raňajok, funny podcastu, rady do života od kolegu, technickej diskusii v našej firemnej obývačke až po deti a psy v office. Je toho veľa. Ako ochutnávku odporúčam pozrieť si náš Instagram či Linkedin, kde môžeš nahliadnuť do nášho každodenného života v Itere.

Matúš prezraď nám prečo si si vybral Iteru?

Iteru som si vybral pretože HR kolegyňa na pohovore mala tričko Metallica! (smiech)...Ale úprimne, bolo to kvôli viacerým aspektom. Vždy ma to ťahalo srdcom k nórskemu regiónu a počas všetkých kôl pohovorov, som mal skvelý pocit ako z projektu, z projektového manažéra, tak aj z ľudí a atmosféry na slovenskej strane.

V ITERA už pracuješ nejaký ten čas. Naplnili sa tvoje očakávanie z pohovorov?

Na všetkých pohovoroch čo som bol, som bol najviac skeptický v tom, ako veľmi sa stretne realita a prax s tým, čo je prezentované na pohovore. Pre mňa je to jedna z najdôležitejších častí práce samotnej. Itera si nasadila laťku vysoko, ale všetko je tak ako povedali kolegovia, ak nie ešte lepšie. Čiže očakávania sa nielen naplnili, ale realita ich aj predčila.

Lukáš nám hovoril o inom spôsobe práce a atmosfére u Vás v Itere - Nórska kultúra, takmer žiaden stres. Ako to celé vnímaš ty?

Ja mám stres z toho, že nemám stres (smiech). Je to úplne iné ako som doteraz zažil. Zrazu ma okolie počúva, každý nápad bol so záujmom prediskutovaný a pri práci cítim plnú podporu a dôveru. Je veľmi príjemne cítiť, že kolegom na Vás záleží a vždy Vás podržia. Plus keď nás Lukáš v piatok poobede vyháňa od práce, že nech neblbneme, veď je piatok poobede, tak to je taký krásny štart víkendu.

Lucka, ty pôsobíš v ITERA ako Senior Test Automation Engineer a zároveň Tech Mentor. Ak máme správne informácie, si jedným z nových členov tohto tímu. Aká bola tvoja cesta do ITERA?

S Iterou som sa dostala do kontaktu už ako študentka EUBA, kedy som sa prihlásila na kurz programovania, ktorý ITERA organizovala. Na firme ma zaujala hlavne blízkosť s Nórskom, uvoľnenosť a zábava, ktorá vždy sprevádzala naše školenia. Už v tom čase ma začalo zaujímať testovanie, ale ITERA pozície v tejto oblasti nemala otvorené. Postupne som si prešla cestou tech supportu, programátorstva a zakotvila som pri automatizovanom testovaní, ktorému sa venujem dodnes. Iteru som si držala v hlave ako dream firmu, kam sa prihlásim, keď sa raz naučím nórsky. Áno, myslela som si, že je to naozaj treba :D.

Vesmír ma však predbehol a z Itery ma kontaktoval Lukáš - môj terajší lead. Absolvovala som tri kolá online pohovorov, na ktorých sme si prešli moje skúsenosti a vzájomné očakávania. Veľmi sa mi páčilo, ako priamo a otvorene sme dokázali na pohovoroch komunikovať a ako rýchlo som dostávala od Itery odpovede. Najdôležitejšie pre mňa je dostať priestor pre kreativitu a sebarealizáciu v tíme, kde si vzájomne dôverujeme.

Itera mi vytvorila taký priestor, aký potrebujem a dostala som možnosť boostnuť automatizované testovanie nie len ako senior automation engineer, ale aj ako tech mentor.

Čo obnáša pozícia Tech mentora?

V dnešnom svete sa stáva akýmsi štandardom, že keď človek narazí na problém v práci, v oblasti, v ktorej nie je doma, snaží sa jeho riešenie odkladať. Keď je o 5 minút 12, snaží sa ho vlastnými silami rýchlo vyriešiť a často sa dostáva do pocitov tlaku, napätia, straty motivácie, až vyhorenia. Rovnako často sa stáva, že človek by rád zmenil pozíciu alebo požiadal o povýšenie, ale má strach, že na to nemá, alebo nevie, kde začať. V Itere chceme takýmto pocitom predísť, a preto vznikla pozícia tech mentora pre QA.

Ako tech mentor som tu vždy pre kolegov testerov, ktorí potrebujú poradiť v oblasti technického sebarozvoja, pomôcť s kritickým problémom, ktorý brzdí ich prácu, ukázať alternatívne riešenia a prístupy k úlohám. Aktuálne najviac času vyčleneného na mentoring trávime s kolegami na review kódu automatizovaných testov, kde si na praktických príkladoch ukazujeme a vysvetľujeme, ako malá úprava kódu môže zefektívniť celé riešenie. Rešpekt, vzájomná dôvera a pomoc sú základnými princípmi práce v našich tímoch. Napriek tomu, že problémov a otázok na riešenie býva veľa, teší ma, že ľudia sa netrápia sami dlhé hodiny nad problémom, ale hľadajú riešenie s pomocou tech mentora a celého tímu. Držíme sa múdrosti, ktorá hovorí, že nikto učený z neba nespadol a niekto pred nami už podobný problém isto riešil - netreba preto strácať čas 2x. Tech mentoring je skvelý v tom, že miesto toho, aby mentor dodal celé riešenie, postrčí človeka tým správnym smerom, aby riešenie našiel sám. A to je potom ešte len radosti.

Imro, keď porovnáš svojho predošlého zamestnávateľa a Iteru, v čom vidíš najväčší rozdiel?

Myslím si, že zamestnávatelia ako takí, by sa nemali porovnávať, pretože niekomu vyhovuje jedno a niekomu zas druhé. Mám za sebou niekoľko firiem, ale čo sa týka Itery ako zamestnávateľa, najväčší rozdiel, ktorý ja vidím je v tom, že človek môže vysloviť svoj nápad nahlas a v Itere ti pomôžu s jeho realizáciou. Čo znamená, že nepoznajú slovíčko nie, nepovedia ti, že nemôžeš, nedá sa. Práve naopak, dostaneš otázku: ”A ako by si to chcel spraviť? Ako si to predstavuješ?” Toto je podľa mňa ten najväčší rozdieľ v porovnaní s ostatnými mojimi zamestnávateľmi, kde som väčšinou počul: “Nie, nedá sa to, nie je na to priestor.”

Lenka, ty už v QA tíme síce nepôsobíš, ale začínala si v tomto tíme pred pár rokmi. Vieš nám povedať ako sa ti podarilo behom 4 rokov dostať z Junior Testera na Projektového manežéra/Scrum mastera?

To je dobrá otázka a asi na ňu nebude jednoduchá odpoveď. Pomohlo tomu mnoho faktorov, ale najmä ľudí, ktorých som stretla.

Testing ma vždy bavil od kedy som ho začala robiť popri škole. Následne v Itere som sa ako junior tester dostala do skvelých dvoch tímov, kde som sa dostala možnosť navrhnúť testovaciu stratégiu pre projekt a postupne rozširovať tím aj úroveň kvality testingu na projekte. Mala som veľkú voľnosť, dôveru, podporu a priestor realizovať sa. Zistila som, že na mojom názore ostatným záleží, že mám možnosť sa stále učiť niečo nové a pracovať hlavne na svojich silných stránkach. Veľmi si vážim, možnosť byť v prostredí, kde sa nemusíš báť niečo pokaziť, nebyť dokonalý, nevedieť všetko a kde sa môžeš vždy nadchnúť pre niečo nové. Okrem toho niekoľko ľudí mi bolo a stále je skvelým vzorom. Sú to najmä moji manažéri, mentori a kouči, vrátane súčasného šéfa QA Lukáša (ten ma vlastne aj príjmal pred 4 rokmi). Dnes už tvoríme komunitu, ktorej záleží na tom, ako vedieme naše tímy. Zdieľame si nové znalosti, prístupy, experimentujeme, dávame si feedback a snažíme sa vytvárať to najlepšie a najkreatívnejšie prostredie pre ľudí v našich tímoch. K projektovému manažmentu a metodológiam som sa okrajovo dostala už na vysokej škole manažmentu UK, ale naozaj som sa s agilným svetom stretla až v Itere. O agilnom prístupe by sme sa mohli rozprávať hodiny, ale pre mňa je to hlavne sloboda byť sama sebou v práci a priestor pre každého sa realizovať, učiť a posúvať vpred seba, tím a projekt s každou novom iteráciou. A ako som sa posunula z testera na test manažéra a neskôr na scrum mastra? Nebála som sa chytiť žiadnej šance, aj keď som sa na ňu necítila byť na 100% pripravená. A hlavne som vždy mala cieľ robiť to najlepšie pre ľudí okolo seba a vedela som, že ak im budem dobrým lídrom, pomôžem im dokázať ešte oveľa viac.