TUKE Space Forum: SMILE, ako energia slnečného vetra spôsobuje vesmírne počasie

Zemské magnetické pole vytvára v okolí našej planéty oblasť, ktorú nazývame magnetosféra. Je to oblasť kde dominuje magnetické pole Zeme. Za hranicou magnetosféry, v medziplanetárnom poli, je intenzita magnetického poľa približne desať tisíc krát menšia ako na povrchu Zeme. Magnetosféra nás chráni pred rýchlymi časticami zo Slnka. Tento prúd častíc sa nazýva slnečný vietor a rýchlosť jeho častíc je v priemere ~400 kilometrov za sekundu. Bez magnetosféry by slnečný vietor odvial našu atmosféru a Zem by skončila ako Mars. Mars nemá atmosféru, ani vodu v tekutom stave na svojom povrchu.



Pri výronoch koronálnej hmoty zo Slnka, ktoré sa uvoľnia do slnečného vetra prichádza so slnečným vetrom k Zemi omnoho viac energie, ktorá dokáže vstúpiť do magnetosféry. Na Zemi registrujeme magnetickú búrku, ktorá zo sebou prináša viaceré negatívne vplyvy na našu infraštruktúru. Na dlhých vedeniach elektrifikačných sietí sa zmene magnetického poľa spôsobeného magnetickou búrkou indukujú prúdy, ktoré tieto siete poškodzujú a v prípadoch veľmi silných búrok vedú až k blackoutom. Narušená je funkcia navigačných a komunikačných sietí a fungovanie niektorých satelitov je ohrozené. Tieto a ďalšie efekty sa súhrnne nazývajú vesmírne počasie.



Pripravovaná vesmírna misia SMILE bude skúmať ako energia slnečného vetra do zemského magnetického poľa a spôsobuje vesmírne počasie a polárne žiary. SMILE bude toto pozorovanie po prvý krát v histórii realizovať pomocou simultánneho snímania magnetosféry v röntgenového a ultrafialovej (UV) oblasti. Zároveň bude na mieste, in situ, merať parametre slnečného vetra a magentického poľa Zeme.



SMILE je spoločným projektom ESA a Čínskej Akadémie Vied. Odštartovať do vesmíru by mala koncom roku 2023. Ak sa pozriete na všetky misie Európskej Vesmírnej Agentúry ESA, tak SMILE je určite tá s najkrajším názvom 🙂 Práve tejto misii bude venovaný piaty webinár TUKE Space Forum.



Misiu SMILE približuje nasledujúce video. Vo videu môžete vidieť Graziellu Branduardi-Raymont, ktorá nám SMILE predstaví na najbližšom webinári TUKE Space Forum.







