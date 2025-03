Motorola moto g75 5G - smartfón pre nenáročných, doslova

Motorola predstavila smartfón strednej triedy, ktorý neurazí, ale ani nenadchne.

Je super mať výkonný smartfón so skvelým fotoaparátom, ale nie každý ho potrebuje. Tobôž nie každému sa chce investovať do zariadenie "zbytočne" stovky eur. To je aj prípad telefónu Motorola moto g75 5G (fakt nechápem obsesiu výrobcov v pomenovávaní zariadení niekoľko slovnými názvami). Ako sa bude dariť smartfónu strednej triedy v naše recenzii? Kde výrobca šetril a kde sa mu podaril slušný kompromis?

Balenie a špecifikácia

Smartfón Motorola moto g75 5G (tie prehnané názvy fakt zabíjajú) je zariadením strednej triedy. To znamená, že netreba čakať od výrobcu, že krabička, v ktorej sa predáva bude "bohatá". Tá je mimochodom v klasickej svetlo-hnedej farbe recyklovaného papiera, vo vnútri sa okrem smartfónu nachádza USB-C kábel slúžiaci pre nabíjanie a dátové prenosy s počítačom. Ďalej tu nájdete priesvitné silikónové puzdro, spinku pre vyberanie SIM slotu a nevyhnutnú dokumentáciu. Bohužiaľ Motorola pravdepodobne šetrila na fólii pre displej (ak ju nestrhol recenzent predo mnou).