Porovnanie štyroch ITX skriniek – FD Era 2, FD Terra, CM NR200P V2, DC CH170 Digital

Za posledný čas sa ku mne dostalo štyri ITX skrinky. Dve z nich sa dajú zaradiť do luxusnejšieho segmentu (Era 2, Terra) a dve z nich do mainstreamu, hlavne kvôli cene (CM NR200P V2 a Deepcool CH170 Digital). V článku sa pozrieme na plusy a mínusy jednotlivých skriniek, na čo si dať pozor pri stavaní zostavy a vo finále vás tak lepšie ponavigovať vo výbere ITX skrinky.

Test som sa snažil rozšíriť aj o skrinky Thor Zone a Dan Case ale v danom momente nemali firmy vzorky navyše, takže sme v teste ostali so štyrmi skrinkami.

V teste mala byť aj skrinka Louqe Ghost R1 ale pôvodný dátum odoslania sa posunul z pôvodného Novembra 2024 na začiatok Apríla 2025. Článok sa už dlhšie odkladať nemohol.

Predstavenie

Fractal Design Era 2

Era 2 patrí k tým najnovším skrinkám na trhu a najväčším plusom tejto skrinky je vylepšené chladenie (oproti Era) a neopozeraný dizajn. Pôvodná Era doslova trpela na zlé chladenie. Fractal Design zamakal na dizajne skrinky, ktoré sa dotklo hlavne chladenia – skrinka pojme dokonca až štyri ventilátory – 2x 120mm dole, 2x 120/140mm ventilátory v hornej pozícii.

Okrem toho Era 2 podporuje inštaláciu až 280mm AIO chladiča, čo je značné zlepšenie oproti predchodcovi. Ventilácia je efektívne riešená perforáciami na bočných paneloch a dlhými otvormi na drevenom vrchnom kryte, ktoré umožňujú odvod teplého vzduchu. Fractal Design však mohol pridať prachové filtre na bočné panely aby nebolo nutnré skrinku až tak často čistiť od prachu.

Jednou z unikátnych vlastností Era 2 je nastaviteľná centrálna chrbtica, ktorá umožňuje optimalizovať priestor resp. výšku CPU chladiča alebo hrúbku grafickej karty. Súčasťou balenia sú dva predinštalované ventilátory Aspect 120 PWM, ktoré prispievajú k lepšiemu prúdeniu vzduchu.

Esteticky Era 2 vyniká pomerne minimalistickým dizajnom, s prvkami ako hliník a orechový vrchný panel.

Fractal Design Terra

Terra nie je až taká novinka, na trh bola uvedená v máji 2023 a napriek tomu, že ubehli už takmer 2 roky od jej uvedenia, skrinka má stále čo ponúknuť. Za zmienku stojí fakt, že zo všetkých skriniek v teste, je skrinka objemovo najmenšia – 10,5 litra. Tým pádom ide o najkompaktnejšiu skrinku v teste, s mierne obmedzenými možnosťami chladenia. Do skrinky viete namontovať maximálne jeden 120mm ventilátor (ak použijete SFX zdroj). Ventilátor sa nachádza pod zdrojom, čo nie je úplne ideálne. Ak použijete SFX-L zdroj, na ventilátor zabudnite :) Skrinka pojme aj výkonnejšie grafické karty - v mojom prípade Gigabyte RTX 4070 Ti OC Gaming. Obmedzená je samozrejme maximálna výška CPU chladiča (77mm). Terra, rovnako ako Era 2, ponúka možnosť posúvať stredovú „chrbticu“ a viete tak pridať miesto GPU alebo CPU (samozrejme na úkor toho druhého).

Táto flexibilita vám umožňuje prispôsobiť vnútorné usporiadanie podľa vašich potrieb, čo je pri ITX skrinkách pomerne dobrou výhodou. Napriek kompaktným rozmerom, dokáže Terra poskytnúť dostatok priestoru aj pre najvýkonnejšie komponenty, avšak chladenie zostáva najväčším kompromisom tejto skrinky. Pri výkonných komponentoch môžu byť teploty o niečo vyššie ako by ste si želali a nejakému tomu undervoltingu sa nevyhnete. Ak využijete priestor skrinky na maximum – to znamená CPU chladič aj GPU o maximálnej výške (budú sa dotýkať bočníc), ventilátory budú pomerne hlučné, nakoľko tu vznikne extra hluk, kvôli prechodu vzduchu cez perforáciu skrinky.

Celkovo predstavuje Terra unikátnu kombináciu kompaktnosti a flexibility. Je to ideálna voľba pre tých, ktorí hľadajú štýlové riešenie do malých priestorov bez toho, aby museli obetovať nejak extra veľa výkonu alebo kvalitu spracovania.

Coolermaster NR200P V2

NR200P V2 má na objem 18.25 litra, čo z nej robí pomerne kompaktnú skrinku a na objem dokonca o niečo menšiu skrinku ako Fractal Design Era 2, s objemom približne 19 litrov. Aj keď presunutie GPU do vertikálnej pozície má svoje plus čo sa týka vzhľadu, Coolermaster sa odstrihol od možnosti inštalácie väčších vzduchových chladičov. V pôvodnej verzii ste dokázali namontovať Noctua NH-D15, V2 dovolí inštaláciu vzduchového chladiča iba o výške 67mm. Ak sem plánujete dať výkonnejšiu zostavu, riešil by som to cez AiO...

Jednou z najväčších výhod tejto skrinky je jej cenová dostupnosť pre ľudí s obmedzeným rozpočtom. Napriek nižšej cene ponúka NR200P V2 kvalitné spracovanie a široké možnosti konfigurácie. Skrinka podporuje inštaláciu až štyroch ventilátorov – 120/140mm v horných a spodných pozíciách.

Coolermaster NR200P V2 ponúka tak isto možnosť výmeny bočných panelov – používateľ si môže vybrať medzi perforovaným panelom pre lepšie chladenie alebo temperovaným sklom, pre o niečo lepší vzhľad (iné skrinky v tomto teste, niečo podobné nepodporujú). Skrinka podporuje aj inštaláciu AiO chladičov do veľkosti 280 mm (120/140/240/280mm). NR200P V2 umožňuje montáž grafických kariet s dĺžkou až 334-357mm, čo pokryje väčšinu high end segmentu.

Pri testovaní sa ukázalo, že NR200P V2 dokáže efektívne zvládnuť chladenie či už CPU alebo GPU. Výkon chladenia CPU je však závislý od výberu chladiča – pri vzduchovom máte obmedzené možnosti, pri AiO sa vám tých možností otvára omnoho viac.

Deepcool CH170 Digital

Hlavnou prednosťou tejto skrinky je okrem skvelého chladenia aj digitálny displej na prednom paneli, ktorý umožňuje zobrazenie rôznych informácií, ako sú teploty komponentov, rýchlosti ventilátorov alebo vlastné grafické prvky. Tento displej pridáva skrinke unikátny vzhľad a funkčnosť, ktorá ju odlišuje od konkurencie.

CH170 Digital podporuje inštaláciu základných dosiek formátu ITX a napriek svojim kompaktným rozmerom umožňuje inštaláciu grafických kariet s dĺžkou do 305 mm a CPU chladičov s výškou do 172 mm. Skrinka tiež podporuje montáž AiO chladičov do veľkosti 240 mm.

Jednou z ďalších výhod tejto skrinky, je pomerne jednoduchá montáž komponentov, či pomerne ľahké upratanie káblov. Skrinka obsahuje perforácie na všetkých paneloch, vďaka čomu je zabezpečený dobrý prietok vzduchu, či už pre CPU, GPU ale aj samotnú dosku. V podstate tu nie je najmenší dôvod na horšie teploty komponentov – dvojvežový chladič sa ľahko postará takmer o hocijaký CPU a GPU má zase dostatok priestoru aby si naťahala čerstvý vzduch cez bočnicu.

Digitálny displej, ako bolo napísané pár riadkov dozadu, poskytuje užitočné informácie v reálnom čase, čo môžu viacerí oceniť avšak má to aj svoje proti. Digitálny panel musí byť pevne priskrutkovaný o skrinku (keďže skrinka na ňom stojí) a tým pádom hocijaký zásah do zostavy, si vyžaduje odskrutkovanie panelu a bočníc.

CH170 je s Coolermaster NR200P V2 najlacnejšou skrinkou v teste ale sám som z nej rovnako nadšený ako z Louqe Ghost R1, ktorá síce doteraz nedorazila ale podľa dostupných informácii, bude jedna z najlepších ITX skriniek na trhu za pomerne lákavú cenu okolo 200 eur.