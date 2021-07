ZLRC SG906 PRO – skvelý dron pre začiatočníkov

Drony sú u nás čoraz populárnejšie a populárnejšie a preto sme sa rozhodli, že sa vydáme aj touto cestou a na jeden z tých dostupnejších sa pozrieme v redakcii. Nechcel som ísť cestou mini drona (aspoň zatiaľ) s ktorým si zalietate maximálne na záhrade. Voľba padla na relatívne lacný dron značky ZLRC SG906 Pro, ktorý svojou hmotnosťou 550g a dobou lietanie okolo 25 minút môže byť rozhodne zaujímavým produktom.

ZLRC SG906 Pro - Balenie



Na test mi dorazil SG906 Pro s troma batériami ale v podstate je jedno, ktorú verziu by ste si vybrali – balenie bude rovnaké. Dron príde v prenosnej taške v ktorej sa schová všetko, čo budete potrebovať.

Dron samotný, ovládač, náhradné vrtule, skrutkovač a batérie do drona... Batérie do ovládača v balení nehľadajte – potrebujete 4 klasické AA batérie.

Škoda, že na nabíjanie dronových batérií sa tu nachádza len USB kábel – síce adaptér do zástrčky sa určite bude niekde doma povaľovať ale predsa komplet nabíjačka by potešila.

Špecifikácie

Cena TOMTOP

ZLRC SG906 Pro s jednou batériou €150

ZLRC SG906 Pro s dvoma batériami €170

ZLRC SG906 Pro s troma batériami €195