Zalman ZM-GM5 - elegantný dizajn pre hráčov

O slovo sa nám opäť hlási myška od Zalmanu. Tá už na prvý pohľad zaujme dizajnom a má aj herné ambície. Označenie GM v názve je skratkou gaming mouse, čo je vzhľadom na použitý hardvér možno odvážne tvrdenie. Poďme sa pozrieť, čo sa skrýva pod pekným kabátikom.

Balenie

Balenie myši ZM-GM5 nevybočuje zo zaužívaných štandardov. Krabička s vyobrazením myši z každej strany. Nechýbajú popisy o použitom snímači, parametroch a RGB podsvietení. Čo však fotografie nevedia verne zachytiť, je povrchová úprava. Krabička obsahuje otvárateľné dvierka, pod ktorými sa nachádza priehľadný plast, cez ktorý si môžete obzrieť myšku ešte predtým, než sa definitívne rozhodnete pre jej kúpu.

Vo vnútri sa nachádza úplne to najzákladnejšie, teda samotná myš a veľmi stručný návod, ktorý vás odkáže na stránky výrobcu, kde je potrebné pre plnohodnotné fungovanie stiahnuť softvér s ovládačom.

Zalman ZM-GM5 Technológia senzora optický, PixArt A3050 Rozlíšenie senzora 4000 DPI Maximálna rýchlosť 60 IPS (1,53 m/s) Hmotnosť 156 g Odozva 1000 Hz Počet tlačidiel 9, z toho 1 koliesko Rozmery (D x Š x V) 126 x 67 x 39 m Podporovanné OS Windows 7/8/8.1/10 Orientačná cena od 8 € Stránka produktu Zalman ZM-GM5

Zalman ZM-GM5 – Spracovanie, dizajn

Myš ZM-GM5 v prvom rade zaujme svojim dizajnom so zrkadlovou povrchovou úpravou, ktorú Zalman volá „dark chromium coating“, teda tmavé chrómové lakovanie. Povrch sa leskne ako tmavé zrkadlo a naživo to vyzerá naozaj dobre. Nevýhodou takejto povrchovej úpravy sú viditeľné odtlačky od dlane a prstov, aj keď tmavý povrch čo-to pohltí a skryje aspoň na prvý pohľad. Nehovoriac o tom, že takýto povrch je radosť fotiť.

Ďalším prvkom dizajnu je podsvietenie, ktoré sa nachádza po celom obvode myši a presvitá doslova z každej škáry.

Spracovanie myši ZM-GM5 však zaostáva za dizajnom a v ruke pôsobí lacno. Po položení dlane na myš sa ozve slabé zavŕzganie plastov, rovnaká situácia sa zopakuje aj po uchopení za boky. Celé to korunuje hlučné koliesko, ktoré má miernu vôľu a pohybuje sa do strán, čo je aj počuť pri rýchlych pohyboch myšou do strán.

Chod tlačidiel je dobrý, na stlačenie treba vyvinúť primeranú silu tak, aby nedochádzalo k náhodným klikom. Vadila mi však vyššia hlasitosť klikania ľavého tlačidla. Jednotlivé tlačidlá sa dajú pomerne ľahko rozpoznať hmatom. Horšie je to tradične s dosiahnuteľnosťou vzdialenejšieho tlačidla na zmenu DPI. Všetky tlačidlá sú programovateľné.

Tvar myši je neutrálny a je určená pre pravú aj ľavú ruku. Vzhľadom na dĺžku a tvar bude vyhovovať používateľom, ktorí preferujú palm grip, teda položenie celej dlane na telo myši. Hoci myš nie je nijako špeciálne tvarovaná, drží sa dobre. Pre pohodlnejšie držanie by jej prospelo väčšie tvarovanie v zadnej časti, no v tomto prípade by prišla o neutrálny dizajn.

Na spodnej časti sa tradične nachádza snímač. Ten je podsvietený červenou LED a poradí si aj s lesklým bielym povrchom. Teflónové podložky sú netradične štyri a zabezpečujú hladký pohyb myši po povrchu – hneď potom ako z nich odlepíte takmer neviditeľnú ochrannú fóliu.

Káblik od myši je opletený a stredne tuhý. Pri 156 g hmotnosti myši neobmedzuje v pohybe a je ukončený pozláteným USB konektorom, pri ktorom sa nachádza ferit na odfiltrovanie rušenia.