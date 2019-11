Xperia 1 – to najlepšie od Sony?

Moja cesta so Sony telefónmi začala v roku 2006, keď som si vtedy kúpil aspoň podľa mňa jeden z najkrajších telefónov W810i walkmen. To je aj jediný telefón, ktorý mám doteraz doma. Moja cesta pokračovala a vlastne aj skončila s Xperiu Z3 compact. Všetky nasledujúce telefóny vo mne vyvolávali zmiešané pocity.

Teraz mám v rukách Xperiu 1 – podľa Sony, najlepší telefón doteraz. Či tomu tak naozaj bude uvidíme už čoskoro.

Sony Xperia 1 - Balenie, špecifikácie

Mala by sa cena telefónu odraziť na balení? Do určitej miery rozhodne áno. Ak by som dal za telefón takmer 950 eur, asi by som automaticky očakával niečo extra. Minimálne niečo na štýl OnePlus, kde si vytiahnete kartičku s poďakovaním od CEO.

U Sony nečakajte na nič také. Za sumu 950 eur dostanete štandardné balenie, ktoré sa vymyká (už aj toto slovo sa mi ťažko píše) tým, že tu nájdete slúchadlá. Úplne štandardný prvok, ktorý očakávam pri každom telefóne je zrazu niečo navyše 😊

V balení teda nájdete stručný návod, spinku na otvorenie SIM slotu, rýchlo nabíjačku spolu s USB C káblom (USB C – USB C) a slúchadlá.



Špecifikácie