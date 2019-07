Xiaomi Viomi V2 – neznámy diamant medzi inteligentnými vysávačmi

Ak by ste pri hľadaní inteligentného vysávača narazili na značku Viomi, asi by ste mávli rukou s tým, že ide o ďalšiu neznámu Čínsku značku a pozerali ďalej. V tomto momente by ste spravili pomerne zlý krok. Málokto doteraz vedel, že Viomi patrí pod Xiaomi a ide v podstate o sub-divíziu rovnako ako značka Roborock. Toto si v nejakom momente uvedomilo aj Xiaomi a teraz už nájdete všetky vysávače Viomi s označením Xiaomi Viomi.

Čo tento možno neznámy vysávač ponúkne sa dozviete už čoskoro.

Balenie, špecifikácie

V kartónovej krabici má všetko svoje presné miesto. Z výrezov a otvorov tak postupne vytiahnete dve rotačné kefy (jedna z nich je náhradná), nádržku na vodu, dokovaciu stanicu spolu s káblom a dve látky na mop. Zberná nádoba na špinu je už zasadená vo vysávači.

l



Viomi zaujme svojou farebnou kombináciou, ktorá sa mi zapáčila od prvého momentu. Čierna farba spolu s tyrkysovou spolu ladí perfektne.

Špecifikácie