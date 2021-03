Xiaomi Viomi S9 – preč s vysýpaním nádoby na nečistoty

Viomi vstúpilo do ekosystému Xiaomi len nedávno. Už od začiatku boli vysávače pomerne vysoko na rebríčku pomer vs. výkon. Dôvod je pomerne jednoduchý – Viomi viac menej zdedilo technológiu Xiaomo, takže vysávače sa možno viac odlišovali farbami ako funkciami. Osobne som mal možnosť otestovať Viomi V2 a v podstate sa od Roborock S50 nijak neodlišoval.

Dnes sa však pozriem na novinku Viomi S9, ktorý vám prácu uľahčí aj tým, že už nemusíte po každom vysávaní, ručne vysýpať z nádržky špinu. Dokovacia stanica totiž špinu vysaje do zvlášť vrecka.

Balenie, špecifikácie



Keďže samotná dokovacia stanica meria na výšku okolo 35 centimetrov aj balenie musí byť tomu prispôsobené. Celkovo ide teda o netradične veľké a ťažké balenie na inteligentný vysávač. Vo vvútri je všetko pekne zabalené a má svoje miesto.



V príslušenstve nájdete 3 vrecká do zbernej nádoby, 10 jednorazových mopovacích handričiek, jednu umývateľnú mopovaciu handričku a náhradnú rotačnú kefu.

Cena tohto vysávača sa vyšplhala na 555 eur a keď sa vám to zdá veľa, majte na pamäti, že si konkurencia pýta o 300 eur viac.

Špecifikácie

Rozmery vysávača 35x35x9.8 cm (v x š x h) Rozmery základne 35,6x25x19,3 (v x š x h) Hmotnosť vysávača 3,8kg Hmotnosť základne 4kg Batéria 5200 mAh Tlak vzduchu 2700Pa Čas vysávania ~ 180 minút Plocha vysávania 220 m2 - 350 m2 Umývanie Áno Objem nádrže na vodu 0.25l Hlučnosť výrobca neudáva V recenzii uvedené naše výsledky Počet senzorov 12 Počet módov vysávania 4 Aplikácia na ovládanie Áno - Mi Home

Kupón na cenu 503 eur je: VIOMIS9Z

Aktuálne je dostupná iba čierna verzia