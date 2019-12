Xiaomi Redmi AirDots - bezdrôtové slúchadlá pre masy

Pomaly ale isto sa presúvame, myslím spoločnosť ako takú, do bezdrôtového zvukového sveta. Chápem, že každý deň vychádzajú nové a nové Bluetooth slúchadlá a preto je ťažké sa v tomto vyznať alebo mať nejaký aktuálny prehľad. Asi najznámejšie alebo najobľúbenejšie skutočne bezdrôtové slúchadlá sú od Samsungu a Apple. Cenovka týchto slúchadiel je však na úrovni cca 150 eur. Preto vzniká otázka, či existuje aj nejaké dostupnejšie riešenie s menej zvučným menom, ktoré by ponúkalo podobné technológie. Odpoveď je áno ale... Dnes vám predstavím dostupné riešenie na úrovni 20 eur - Xiaomi Redmi AirDots, ktoré disponujú aspoň čiastočne modernými technológiami.

Xiaomi Redmi AirDots - Balenie, špecifikácie

Na začiatku by bolo asi vhodné upozorniť nato, že Redmi AirDots sa ponúkajú v našich končinách pod iným názvom a to “Mi True Wireless Earbuds”. Na Slovensko ich so slovenským návodom a zárukou distribuuje spoločnosť IRD, ktorá má množstvom serióznych obchodov. Nám sa do redakcie dostala verzia z Číny, kde sa predávajú niekedy už okolo 20 eur.

Slúchadlá sú zabalené v modro-bielej krabičke. Popisky sú v čínskom jazyku, čiže sa z toho nedá veľa zistiť. Dôležitejšie je to čo je vo vnútri, kde sa nachádzajú Redmi AirDots slúchadlá v nabíjacej krabičke spoločne s dvojicou náhradných nástavcov a návodom (opäť čínskym).

Parametre a špecifikácie: