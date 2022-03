Xiaomi POCO X4 Pro – prezlečený Redmi Note 11 Pro...

Redmi a Poco sú u nás známe značky smartfónov, možno nie každý vie, že obe patria pod Xiaomi... Minimálne na papieri ponúkajú obe značky skvelé parametre za relatívne nízke ceny. Len nedávno sme v redakcii otestovali Redmi Note 11 Pro so 108MP fotoaparátom a dnes sa svetu predstavuje ďalšia novinka POCO X4 Pro.

Na prvý pohľad sa to možno ani nezdá ale tieto telefóny majú toho veľa spoločného...

Dnešná recenzia nebude úplne v našom štandarde a dôvod je na to jednoduchý. Redmi Note 11 Pro a POCO X4 Pro sa odlišujú iba v jednej veci – v dizajne. Takže dnes sa sústredím na hlavné rozdiely medzi týmito dvoma smartfónmi, pretože predsa len nejaké tu sú...Koho zaujíma klasická recenzia smartfónu môže si prečítať tu pre Redmi Note 11 Pro.



Dizajn, špecifikácie



To, kde smartfóny dokážete medzi sebou poľahky rozlíšiť je zadná strana – okrem iného dizajnu fotoaparátov je odlišná aj samotná zadná strana. Redmi Note 11 Pro má jednofarebnú, POCO X4 Pro zaujme zase spracovaním, ktoré láme svetlo.

Možno nie každému bude vyhovovať spôsob akým má POCO roztiahnuté fotoaparáty ale v podstate si drží svoj dizajn s predchádzajúcich iterácií – veľký široký rámik. Všetko ostatné je na smartfónoch identické do bodky...Predná kamera, reproduktory, veľkosť, hrúbka...

POCO X4 Pro 5G vpravo



Ak by som mal vybrať víťaza v tejto kategórii svoj bod dávam POCO X4 Pro. Jednoducho zadná strana vyzerá lepšie.

Špecifikácie

Redmi Note 11 Pro 5G POCO X4 Pro 5G Rozmery (v x š x h) 164.2 x 76.1 x 8,1 mm 164.2 x 76.1 x 8,1 mm Materiál tela sklo, plast sklo, plast Hmotnosť 202 g 205 g Displej 6,67" Super AMOLED, 120 Hz, rozlíšenie 1080x2400, 405 PPI 6,67" Super AMOLED, 120 Hz, rozlíšenie 1080x2400, 405 PPI SoC Snapdragon 695 Snapdragon 695 Grafický čip Adreno 619 Adreno 619 RAM 6/8GB 6/8 GB Vstavané úložisko 64GB/128 GB 128/256 GB Podpora pamäťových kariet áno áno Zadný fotoaparát 108 MP, f/1.9, PDAF

8 MP, širokouhlý, f/2.2

2 MP, macro f/2.4

záznam videa: 1080p@30fps 108 MP, f/1.9, PDAF

8 MP, širokouhlý, f/2.2

2 MP, macro f/2.4

záznam videa: 1080p@30fps Predný fotoaparát 16 MP, f/2.4

záznam videa: 1080p@30fps 16 MP, f/2.4

záznam videa: 1080p@30fps Batéria 5000 mAh, nevyberateľná

rýchlonabíjanie 67W 5000 mAh, nevyberateľná

rýchlonabíjanie 67W SIM hybrid dual nano SIM hybrid dual nano SIM Konektivita 5G/LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1, A2DP, LE

USB 2.0 typ-C

Infrared: Áno 5G/LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1, A2DP, LE

USB 2.0 typ-C

Infrared: Áno Navigačné systémy A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Senzory proximity, odtlačok prsta v tlačidle, okolité osvetlenie, barometer proximity, odtlačok prsta v tlačidle, okolité osvetlenie, barometer OS Android 11 s nadstavbou MIUI 13 Android 11 s nadstavbou MIUI 13 Cena 309/328/347 € 269/319 €



Displej



U oboch smartfónov bol použitý rovnaký displej – 6.67“ AMOLED so 120Hz obnovovacou frekvenciou. Oba displeje pokrývajú zhodne 86% prednej časti telefónu. Lenže za každým smartfónom stojí iný tím a tak pri priamom porovnaní displejov tu nejaký ten rozdiel badať. Farebne sú oba displeje naladené takmer rovnako, pričom POCO má o niečo tmavšie zobrazenie farieb. Celkovo sa o niečo lepšie pozerá na displej POCO X4 Pro ale u niektorých fotiek sa práve kvôli tmavšiemu zobrazeniu farieb môžu strácať niektoré aspekty fotenej scény.

POCO X4 Pro 5G vpravo



Celkovo v tejto kategórii víťaza určiť neviem, rozdiel je naozaj minimálny.



Výkon, výdrž



V oboch smartfónoch sa nachádza rovnaký procesor Snapdragon 695 a napriek tomu, že POCO ponúka inú konfiguráciu RAM a pamäte (6GB/128GB a 8GB/256GB) oproti Redmi Note 11 Pro (6GB/64GB, 6GB/128GB a 8/128GB), výkon v benchmarkoch je identický. Pri bežnej práci sa správajú smartfóny tak isto rovnako...

U POCO X4 Pro je možno trochu prekvapivé, že tu je použitý práve Snapdragon 695 hlavne preto, že v predchádzajúcej iterácii X3 Pro bol použitý výkonnejší procesor Snapdragon 870. Prečo sa v Xiaomi/POCO rozhodli práve takto je otázne. Tak či onak, na bežnú prácu a hry je výkon úplne v poriadku ale je škoda, že výkon je menší ako u staršieho X3.

Výdrž oboch smartfónov na jedno nabitie je identická - rovnaký displej, procesor aj batéria. POCO X4 Pro Vám bez problémov vydrží 2 dni so zapnutou obrazovkou viac ako 5 hodín. Ak ste Power User, počítajte s 1 dňom a so zapnutou obrazovkou kľudne aj 7 hodín. Prehrávanie 1 hodinového videa spotrebuje pri najvyššom jase 6% batérie.



V tejto kategórii vyhráva kvôli vyššej vnútornej pamäti POCO X4 Pro.



Fotoaparát



Opäť rovnako ako u iných parametrov, tak aj u fotoaparátu sú špecifikácie pri oboch modeloch zhodné. Hlavný fotoaparát tu je 108MP, doplnený o širokouhlý 8MP a 2MP macro fotoaparát.

Fotky z oboch fotoaparátov sú, čo sa týka kvality zhodné. Zaujímavosťou je to, že POCO X4 Pro fotí danú scénu s väčším priblížením ako Redmi Note 11 Pro. Inak povedané – dajte oba smartfóny vedľa seba a fotené objekty budú na POCO bližšie ako u Redmi Note 11 Pro.

Prvá fotka je vždy Redmi Note 11 Pro 5G, druhá zase POCO X4 Pro 5G

Táto kategória opäť nemá víťaza.

Záver, víťaz



Čo sa týka priameho porovnania týchto dvoch smartfón, o niečo lepšie vychádza POCO X4 5G – v najvyššej konfigurácii ponúka viac vnútorného úložiska a osobne aj o niečo lepší dizajn zadnej časti ako jeho náprotivok Redmi Note 11 Pro. Ak sa pozrieme na aktuálne ceny, ktoré sú:

Redmi Note 11 Pro 6GB/64GB – 309 eur

Redmi Note 11 Pro 6GB/128GB – 328eur

Redmi Note 11 Pro 8GB/128GB – 347 eur

POCO X4 Pro 6GB/128GB – 269 eur

POCO X4 Pro 8GB/256GB – 319 eur

Nič iné ako POCO X4 5G nemôžem odporučiť...