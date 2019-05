Xiaomi Mi Band 3 – všestranný fitnes náramok pre každého

Fitnes náramky alebo tzv. nositeľné zariadenia sa v posledných rokoch tešia veľkej popularite. Na trhu je ich v dnešnej dobe naozaj požehnane a okrem popredných hráčov akými sú Samsung, Apple, či LG ich majú vo svojom portfóliu aj ďalšie spoločnosti, medzi ktorými nechýba ani Xiaomi. Pred piatimi rokmi predstavilo Xiaomi svoj prvý model fitnes náramku Mi Band. Ten sa držal rovnakej stratégie ako telefóny tejto čínskej značky, ponúknuť výkonné a zároveň spoľahlivé zariadenie za prijateľnú cenu. Stál len 15$ a ponúkal podobné funkcie ako oveľa drahšie konkurenčné modely. Vďaka tomu sa mu podarilo preraziť nielen na domácom trhu, ale aj vo svete a dokonca sa zaradil medzi najpopulárnejšie výrobky od Xiaomi. V nasledujúcej recenzii sa spolu pozrieme už na tretie pokračovanie obľúbeného náramku Mi Band 3, ktorý sme testovali viac ako mesiac. Dozviete sa, či si aj naďalej zaslúži označenie najlepšieho fitnes náramku, čo sa týka pomeru cena/výkon.

Balenie, dizajn, špecifikácie

Balenie je jednoduché a minimalistické, my sme mali k dispozícii čínsku verziu, zapožičanú z obchodu GearBest (existuje ale aj medzinárodná verzia). Jedná sa o čierno-žltú krabičku, v ktorej sa nachádza mäkký gumený náramok, samotným Mi Band 3, užívateľský manuál a krátky USB kábel s nabíjacou kolískou. Ten pripojíte buď do vášho počítača prípadne použijete USB nabíjačku, ktorú už máte pravdepodobne doma, pretože ju používa väčšina výrobcov telefónov. Majiteľov Mi Band 2 poteší vzájomná kompatibilita, a preto môžu svoju nabíjačku používať aj pri novšom zariadení, hoci Mi Band 3 nevyžaduje časté nabíjanie.

Xiaomi Mi Band 3 si môžete kúpiť v Internetovom obchode Gearbest za 46 eur. Náramok je dostupný z EU skladu.

Dizajn

Hneď po rozbalení si všimnete väčší displej oproti predošlej generácii – jedná sa opäť o OLED displej, ktorý je tento krát dotykový a narástol z 0,42 na 0,78 palca s rozlíšením 128x80 pixlov (193 ppi). Celá predná strana nie je dotyková, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, iba malý obdĺžnik v strede. Pod ním sa nachádza jedno multifunkčné dotykové tlačidlo, ktoré je mierne vnorené do displeja a nie je až tak viditeľné ako pri predchodcovi. Displej je viac vypuklý a zakrivený, čo zlepšuje celkovú estetiku, ale to sú v podstate všetky zmeny, ktoré sa udiali, čo sa týka vzhľadu. Rozmery zariadenia sú síce o niečo väčšie, ale veľkosť gumeného náramku zostala rovnaká spolu s princípom jeho uzatvárania. Na výber máte k dispozícii tri základné farebné varianty od Xiaomi: čierny, modrý a červený. Ak by vám to nestačilo, tak výrobcovia tretích strán ponúkajú aj ďalšie, ako biely, šedý, či dokonca kovový.

Špecifikácie