Xiaomi Mi 9T Pro – najlepší Android telefón do 350 eur

Značku Xiaomi netreba nijak extra predstavovať, nejde o žiadnu neznámu čínsku značku ale o značku, ktorá je na trhu smartfónov už dlho etablovaná. Tento, už teraz globálny výrobca smartfónov prináša jedni z najlepších smartfónov na trhu v každej kategórii – od entry level až po high end. Aj keď sa cenová politika tohto giganta pomaly mení a ceny smartfónov sa zdvíhajú, stále patria telefóny Xiaomi v pomere cena vs výkon k tým najlepším.

Dnes sa pozriem na Mi 9T Pro (v Číne pod označením K20 Pro), telefón ktorý má ambíciu byť tým najlepším v strednej triede smartfónov.

Mi 9T Pro - Balenie, špecifikácie

Nech si kúpite akýkoľvek farebný variant tohto telefónu – čierny, modrý alebo červený, farba balenia bude identická a to čierna. Balenie je viacmennej rovnako veľké ako smartfón – treba pridať pár cm na každú stranu.



Vo vnútri krabice sa nachádza mimo samotný smartfón, 27W rýchlo nabíjačka, návod, spinka na otvorenie SIM slotu a to čo určite poteší každého – plastový obal, ktorý dobre ochráni zadnú časť aj rohy Mi 9T Pro. Bohužiaľ nenájdete tu ani ochranné sklo na displej ani slúchadlá.

To, že tu nie je sklo odôvodňuje výrobca tým, že je to kvôli skeneru odtlačkov prstov, ktorý je schovaný pod displejom. Ako však dobre vieme existujú sklá, ktoré nijak nenarúšajú túto funkciu. Sám som si jedno takéto sklo kúpil u nás na Slovensku a skener funguje spoľahlivo.

Za absenciu slúchadiel dostane Xiaomi opäť pokarhanie. Stačilo pribaliť obyčajné Pistonky a bolo by.

Špecifikácie