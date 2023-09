Po dlhom čase, nás Geekbuying opäť poprosil o recenziu vysávača. Presnejšie Jimmy H10 Flex, ktorý by mal vynikať veľkou sacou silou a flexibilnejším vysávaním.



Jimmy H10 Flex - Balenie



Balenie sa dá nazvať klasickým Jimmym balením – hmotnosť niečo málo cez 7 kilogramov, s perfektným vnútorným rozložením individuálneho príslušenstva. V balení nájdete 10 súčastí k vysávaču (motor, batériu, trubice, nadstavce), kábel na nabíjanie a dokovaciu stanicu, ktorú je možno pripevniť na stenu. Ak ste zvyknutý s vysávačom vysávať napríklad aj skrinky a poličky, nájdete tu 2 menšie nadstavce, ktoré majú na konci štetinky s ktorými nepoškriabete lak nábytku. Vysávač je sám o sebe je dizajnovo veľmi podobný ostatným vysávačom so série Jimmy.

Jimmy H10 Flex si môžete kúpiť v internetovom obchode Geekbuying za sumu 299 Eur s poštovným zadarmo a z EÚ skladu.

Jimmy H10 Flex - Funkcie a skúsenosti

Funkcie



Jimmy H10 Flex vyniká niektorými vychytávkami, presnejšie ide o vysokú saciu silu - až 245AW, automatickou zmenou sily sania (senzor znečistenia), patentovaná horizontálna duálna filtračná (cyklónová) technológia a možnost ohnúť stredový kĺb tyče, tak aby ste sa dostali pomerne ľahko pod nábytok.



Len pre porovnanie:

Xiaomi Jimmy JV85 Pro má motor s otáčkami 100.000RPM a sacím výkonom 200AW

Xiaomi Jimmy H9 Pro má motor s otáčkami 110.000RPM a sacím výkonom 200AW

Dreame T30 má motor s otáčkami 150.000RPM a sacím výkonom 190AW



Skúsenosti



Xiaomi Jimmy H10 Flex vyniká svojím 600W motorom, ktorý sa postará doslova o hocijakú nečistotu. Sila sania, ktorá je podľa výrobcu 245AW, má však jednu malú nevýhodu – pri plnom výkone je vysávač pomerne hlučný. Pridajte k tomu pomerne citlivý senzor znečistenia a vysávač bude zbytočne pracovať pri maximálnom saní väčšinou časi. Niekedy je toto zbytočné a veľká nevýhoda je v tom, že pri plnom výkone dokážete povysávať možno len 60m2. A tak namiesto automatického módu, som si väčšinou volil manuálne stredný výkon, pri ktorom som dokázal povysávať približne 125m2 a až potom hlásila batéria nulovú kapacitu. Na druhej strane pri maximálnom výkone, H10 Flex povysáva takmer hocičo. Dieťa môže natrúsiť, alebo aj zámerne rozsypať otrusinky, či müsli do koberca s dlhým vlasom a H10 Flex povysáva toto bez väčších problémov. Vyššie som spomínal, že vysávač upraví sací výkon podľa znečistenia ale rovnako je tomu keď zdeteguje koberec, aj keď popravde tuto žiadnu vedu nehľadajte. Metóda za detekciou koberca je však pomerne jednoduchá záležitosť – v prípade, že vysávač detekuje menší prietok vzduchu, zvýši otáčky automaticky. Toto sa dalo overiť relatívne jednoducho – stačí povysávať servítku 😊

Jimmy sa chváli aj použiteľným LCD displejom, ktorý zároveň ukazuje aktuálne znečistenie vysávanej plochy. Tu však musím povedať, že farebný pásik, ktorý znečistenie ukazuje, je umiestnený na nevhodnom mieste a pri bežnom vysávaní ho nevidno. Na mieste je aj otázka čo s čistením vysávača a filtrov po čase? Dobrou správou je, že všetko sa dá rozobrať a vyčistiť, takže o životnosť sa báť príliš nemusíte.

Je tu však aj jedna nevýhoda H10 Flex a to je jeho hmotnosť. Tým, že má vysávač pomerne ťažký motor v hornej časti, dá pri dlhšom vysávaní zabrať zápästiu. Hmotnosť jednoducho pocíti každý. Takže silný motor má malé negatívum – nebral by som to však ako stopku pre kúpu vysávača. Jednoducho silný výkon si niekde menšiu daň musel vybrať.

Mód Hlučnosť dB(A) Eco 64 Med 71 Turbo 74.3

Jimmy H10 Flex - Záver



Na Xiaomi Jimmy H10 Flex je pomerne veľa kladných vecí. Prvou je samozrejme výkon motora čo je asi to hlavné, čo by nás/vás malo pri kúpe vysávača zaujímať. Druhou je dizajn vysávača, ktorý patrí k tomu lepšiemu na trhu.

Po dlhšom používaní som našiel dva mínusy a tým bola hmotnosť, ktorá dá pri vášmu zápästiu zabrať a druhým, príliš senzitívna detekcia znečistenia. Vo väčšine prípadov som vlastne ani automatickú silu sania nepoužíval, nakoľko to znížilo výdrž batérie o polovicu a vysávanie domu muselo zbehnúť pomerne s dlhými prestávkami, pokým sa batéria znova nenabila. Cena vysávača je aktuálne stanovená na 299 Eur s dodaním z EÚ skladu.