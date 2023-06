Xiaomi 13 Pro - takmer dokonalý smartfón ale...

Predsa len sme našli nejaké "chybičky krásy", ale dojem zo smartfónu nekazia.

Čínsky výrobca smartfónov - Xiaomi má vo zvyku priniesť každý rok čo najlepšiu prémiovú sériu. Tento rok sú to zariadenia série s číslom 13. Prinesie toto číslo spoločnosti šťastie, alebo nešťastie? Má nami testovaný smartfón nejaké chyby? To by prémiové zariadenie nemalo mať, ale predsa sme ich pár našli. Aké to sú, to sa dozviete v našej recenzii smartfónu Xiaomi 13 Pro.

Balenie a špecifikácia

Do redakcie nám prišiel smartfón v štandardne predávanom balení, teda vkusná čierna krabica s číslom 13 a dodatkom "Pro", pod ktorým sa nachádza malé logo Leica. Balenie okrem smartfónu obsahuje silikónový obal, pomaly vytrácajúcu sa nabíjačku, USB kábel, spinku na vyberanie SIM kolísky a dokumentáciu.