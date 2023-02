Xiami Mi Band 7 Pro – evolúcia za evolúciou

Prvý fitnes náramok pod označením Mi Band sa objavil koncom roka 2014. Prebehlo už dlhých 8-9 rokov, Mi Band stále žije a patrí medzi najpopulárnejšie fitnes náramky na trhu. Dôvodom je určite aj cena ale aj kopec funkcií, či veľmi dobrá výdrž batérie.

Na test mi dorazil náramok s označením Mi Band 7 Pro, pričom na trhu je dostupný aj fitnes náramok Mi Band 7. Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma modelmi je zabudovaný GPS modul, väčší displej s automatickým nastavením jasu, NFC – všetko v prospech Pro verzie.

Balenie, cena

Balenie Mi Band patrilo vždy k tým jednoduchším a niet sa ani čo čudovať. Pri cene jednotlivých náramkov, Xiaomi proste niekde šetriť musí. Treba im však nechať jedno, v rámci jednoduchosti, vyzerá balenie celkom pekne.

V balení nájdete okrem samotného náramku, návod a kábel na nabíjanie. Adaptér sa tu nenachádza, tak ako nikdy nebol v balení ani pri predchádzajúcich verziách.

Ide o globálnu verziu, ktorá funguje aj u nás. Zaslanie je síce mimo EÚ ale v mojom prípade sa clo neplatilo.

Rozmer 44.7x28.8x11mm RAM 8 MB ROM 32MB Nor Flash +128MB Nand Flash Hmotnosť 20,5g bez remienka Displej 1,64" AMOLED Rozlíšenie 280 x 456, 326 PPI GPS GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou Cena 86 Eur

Prax

Najväčšou výhodou Mi Band 7 Pro je jeho dotykový displej o veľkosti 1,64“, ktorý umožňuje jednoduché ovládanie a zobrazuje slušné množstvo informácií, ako napríklad prejdené kroky, spálené kalórie, stav batérie a pod. Informácie na prvej obrazovke sa líšia podľa toho aký vzhľad si navolíte. K ďalším obrazovkám sa dostanete buď potiahnutím prvej obrazovky hore alebo doľava/doprava. Potiahnutím smerom hore, vyvoláte obrazovku s notifikáciami. Samozrejmosťou je párovanie s telefónom takže vám sem budú chodiť viaceré notifikácie z telefónu. Napriek pomerne veľkému displeju sa však zo správy zobrazí len cca prvá veta (aj keď podľa všetkého závisí od aplikácie, ktorá notifikácie posiela). Ak by sa dalo v texte posúvať bolo by to skvelé a telefón by ste mohli používať v tomto prípade menej.

Výrobca udáva výdrž 14 dní. Pri aktívnom používaní (zapnuté automatické pravidelné sledovania tepu, monitorovanie spánku, SpO2, občasné meranie stresu) sa výdrž reálne pohybuje na úrovni 7- 9 dní, čo nie je vôbec zlé.

Tým, čím sa Mi Band 7 Pro chváli asi najviac je počet športových režimov, ktoré dokáže odsledovať a počet ciferníkov, ktoré sa na hodiny dajú stiahnuť. V prvom prípade sa číslo ustálilo na 110, v druhom prípade zase na čísle 150. Tu je asi otázne ako dobre dokáže odsledovať všetky tieto športy. Pri testovaní som sa snažil odsledovať chôdzu, beh, tenis a bicyklovanie. Keďže nejde o profesionálne zariadenie, hodnoty tepu treba brať trochu s rezervou ale zase nie sú úplne mimo a pre rekreačného športovca sú dáta v poriadku.

Čo sa týka ciferníkov tak je tu naozaj z čoho vyberať od mechanických, cez formálne až jednoduché pozadia. Samotné ciferníky sa sťahujú cez aplikáciu Mi Fitness a na menia sa buď cez aplikáciu alebo priamo na hodinkách podržaním prsta na displeji.

Čítania úderov srdca nie sú vždy správne. 39 úderov za minútu dosahujú skôr vrcholový športovci než ITčkári :)

Rovnako sa netreba spoliehať na údaje o okysličení krvi. Hodnota 78 by znamenala vystavenie úmrtného listu.

Aplikáciu Mi Fitness budete potrebovať využívať pomerne často. Základné údaje jednotlivých sledovaní (spánok, tep...) viete aj na hodinkách ale ak sa chcete dostať k detailnejšiemu zobrazeniu, k dátam za týždeň, či mesiac musíte do aplikácie.

Mi Band 7 Pro má integrovaný systém GNSS alebo inak globálne navigačné satelitné systémy. Ide o podporu viacerých systémov: BeiDou, GPS, Glonass, Galileo, QZSS, čo vo finále má zaručiť presnejšie a rýchlejšie zachytenie polohy.

Záver

Mi Band 7 Pro majú zmysel aj keď cenou idú proti tomu, čím celá značka Mi Band začala. Pôvodné náramky stáli do 30 Eur, teraz sme niekde na úrovni 70-100 Eur. Na druhej strane je však cena trochu aj opodstatnená – 1,64“ displej, sledovanie veľkého počtu športov, sledovanie SpO2, stresu, tepu, rýchlejšie nájdenie polohy a na takto nabité funkciami smart hodinky aj skvelá výdrž. Treba sa však vo finále zvážiť, či toto všetko využijete a potrebujete. Určite musím upozorniť na to, že nejde o profesionálny merač srdcovej aktivity a okysličenia krvi, takže ak potrebujete sledovať tieto hodiny, berte ich len ako orientačné.

Ak ste jedným z tých, ktorí chcú začať so športom, Mi band 7 Pro ponúka tréningové režimy, ktoré vám zo začiatku môžu pomôcť a tým pádom je cena úplne v poriadku. Ak ste však pasívny používateľ a skončíte len so sledovaním času a občasným sledovaním tepu, či spánku, môže byť 80 Eur zbytočne vyhodenými peniazmi.

Za zaslanie Mi Band 7 Pro ďakujeme internetovému obchodu Hekka.