Vyskúšali sme za vás robotický vysávač za 10€

Oplatí sa to vôbec kúpiť vysávač, ktorý stojí len 10 Eur? Dokáže takéto "čudo" vôbec niečo spraviť?

Desať eurová radosť?

Na internetových obchodoch, napríklad Aliexpress, môžete občas natrafiť na rôzne absurdity. Jednou z takých je aj robotický vysávač, ktorý stojí približne 10€ ( samozrejme záleží, od ktorého predajcu kupujete výrobok). Mne sa tento "zázrak" podarilo kúpiť za 10,44€ aj s poštovným v cene 1€. Recenzie boli vo väčšine prípadov úžasné, teda že ide o skvelého pomocníka, ktorý aj skutočne vysáva. Prreto sme s manželkou dostali nápad, že ho teda vyskúšame. Už dlhšiu dobu uvažujeme nad kúpou robotického vysávača. Problémom je prah medzi obývačkou a chodbou, ktorý je pomerne vysoký. Malou a ešte k tomu naivnou dušou som veril, že možno tento "zázrak" za 10 eur to zvládne. Och ako som sa mýlil, naivita sa nevypláca.

Takže objednávka bola vytvorená, zaplatená a ostávalo len počkať na kuriéra. Vysávač prišiel do dvoch týždňov. V recenziách produktu sa spomínalo, že to bude drobec v porovnaní s klasickými robotickými vysávačmi. No tak či tak to bol šok, že ide o "vecičku" vo veľkosti ruky. Je to fakt drobec! Na obale nájdete základné technické údaje. Medzi ne patrí napríklad, že batéria má kapacitu "len" 400 mAh. Nabíja sa približne 80 minút a vydrží napájať robota takmer 30 minút. V balení sa nachádza okrem vysávača už len kábel pre nabíjanie robota, handrička pre "mopovanie", 2 metličky a návod.

Robotický vysávač je veľký približne ako mužská ruka. Manželka si vybrala biele prevedenie a vcelku to vysávaču dodáva znak "luxusu". Vrchná strana vysávača obsahuje oddeliteľnú časť, ktorá slúži na vysypanie odpadu. Bočná strana je v podstate nezaujímavá, obsahuje výduch pre "filtrovaný" vzduch a konektor pre nabíjanie. Spodná strana obsahuje dve metličky, otvor pre vysávanie a nalepený suchý zips na pripevnenie mokrej handričky pre "mopovanie".