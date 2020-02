Vyberáme operačný systém v televízore

Jednou z otázok, ktorú si položíte pri voľbe televízora okrem jeho kvalitatívnej stránky obrazu, je jeho softvérová stránka. Väčšina používateľov chce od svojho smart televízora – Youtube, Netflix, Facebook či Twitch. V súčasnosti najpoužívanejšie systémy sú Roku TV, Fire TV, WebOS, TizenOS, Linux (a jeho derivácie pre TV) a Android TV.

Úvod

Ako prvé sa spolu pozrieme na operačný systém Tizen.

Operačný systém Tizen využíva Samsung v jeho smartTV. Je pomerne jednoduchý na používanie a umožňuje rýchle prepínanie volieb. Plusom je veľmi dobrá optimalizácia avšak systém trpí na nedostatok aplikácií. Hlasové ovládanie je síce k dispozícii ale nie pre češtinu či slovenčinu. Systém sa dá rozpoznať tak, že sa hlavné menu zobrazuje v 1/3 obrazu. Sklame ale slabá ponuka aplikácií. Na druhej strane je prítomný je samozrejme Netflix, HBO Go či TV SME. Poteší tiež Spotify a integrácia SteamLinku pre vzdialené hranie z počítača. Samsung má integrovanú tiež aplikáciu Skylink LIVE. Niekoho poteší aj prítomnosť niekoľkých hier.

Zdroj: Samsung YT

Plusy Mínusy Výborná optimalizácia Málo aplikácií Dobrá podpora aplikácií pre Slovensko Spotify, SteamLink, Skylive LIVE, HBO GO, Apple TV Rýchlosť UI

V niektorých lacnejších televízoroch od SONY či Phillipsu nájdete Linux. Ide o prehľadné prostredie, ktoré sa náramne podobá na ovládanie u starých televízorov (aspoň v prípade Phillipsu). So svižnosťou je to prekvapivo horšie a je cítiť slabší hardvér ako aj odozvu systému, môže sa samozrejme líšiť od TV. SONY využíva ako prehliadač Operu a prostredie je celkovo viac „omaľované“. Nevýhodou je pomerne obmedzený obchod s aplikáciami, kde nájdete skôr zahraničné aplikácie a lokálne absentujú. Samozrejmosťou býva ale Netflix či Youtube. U týchto televízorov býva väčšinou slabá podpora – opravujú sa skôr chyby systému než pribúda možností. V obchode nájdete niekoľko jednoduchých hier. Prehrávanie médií z externého zdroja má na starosti integrovaný prehrávač a ten prakticky nejde meniť. Ak teda určitý formát prehrávač nepodporuje, máte skrátka smolu. Poteší aspoň natívna podpora pre DLNA.

Plusy Mínusy Stabilita systému Pomalšia odozva Prehľadnosť a jednoduchosť systému Obmedzený výber aplikácií v obchode Netflix, Youtube Prakticky nulová podpora SW len základné aktualizácie DLNA a slušné možnosti prehrávania médií

Menej známy operačný systém je Amazon Fire TV Edition. Tento systém je dnes integrovaný prakticky len do zariadení Amazonu, televízorov Toshiby, GRUNDIG a JVC. Poteší integrácia Amazonu Alexa a podpora Google Asistenta. Aplikácie sú dostupné prostredníctvom Amazon Appstoru. Google Play Store žiaľ dostupný nie je, aj keď sa jedná o vysoko modifikovaný Android. Zručnejší ale môžu toto obmedzenie obísť a inštalovať aplikácie s formátom „apk“ neoficiálnou cestou, tzv. side-loadingom. Poteší prehľadný a rýchly systém, ktorý býva často aktualizovaný. Samozrejmosťou je Netflix, Prime Video či Youtube. S týmto systémom sa na našom trhu len tak nestretnete.

Zdroj: Phillips YT

Plusy Mínusy Android-based Neprehľadné ovládanie Možnosť inštalovať aplikácie „apk“ Horšia odozva systému Integrovaný Amazon Alexa a Google Asistent Limitované množstvo aplikácii cez Amazon obchod HBO, PlayStation Vue, NETFLIX a Prime Video, Apple TV

Jeden z najprepracovanejších je systém WebOS, ktorý využíva na svojich televízoroch LG, môžeme povedať, že je také dieťa LG. Je jednoduchý na používanie – aj v tomto prípade sa UI prekrýva so zobrazovaným obsahom na TV. Všetko sa skrýva pod tzv. Launch Barom – video-vstupy, aplikácie či nastavenia. Systém je vyvíjaný už 6. rok. Aj vďaka tomu sa môže WebOS pýšiť veľmi dobrou aplikačnou podporou – v základe Amazon Prime Video, Netflix, HBO Go (na TV od roku 2015) či Skylink Live TV, ktorý bol integrovaný pred rokom (na TV od roku 2016) alebo taký Skype. WebOS podporuje tiež prehrávanie 360° videí. Zaujme tiež podpora BT zariadení, viete si tak pripojiť myš či klávesnicu. Nechýba podpora Miracast.

Zdroj: Tech Watcher YT

Plusy Mínusy Vlastný operačný systém na mieru Nie príliš prívetivé UI Výborná podpora lokálnych aj zahraničných aplikácií Iba na LG TV Možnosť pripojiť BT reproduktor Miracast

Ďalším menej známym systémom, avšak u cenovo dostupných televízorov je Roku TV. Ten nájdete v TCL, Hisense či Sharp TV a dokonca u vybraných modelov ho môžete aj nás aj u TV od Philipsu. Hlavnou doménou je absolútne najlepšie vyhľadávanie z pomedzi všetkých systémov – ako naprieč televízorom tak aj na webe. Poteší tiež veľké množstvo aplikácií či výborná rýchlosť (modely 2019/2020!). Čo ale zamrzí je kvalita aplikácií, nevýhodou je tiež viditeľná orientácia na čínsky trh – veľké množstvo aplikácií je v čínštine alebo sú určené pre čínskych používateľov. Systém je aj v tomto prípade veľmi prehľadný – všetko je logicky rozdelené do kategórií a nemusíte nič zdĺhavo hľadať, napríklad na rozdiel od Androidu. Veľmi dobre funguje aj mobilná aplikácia a môžete tak ovládač úplne zahodiť. Niekoho môže potešiť aj podpora Apple TV, ktorou sa môže pýšiť len Samsung, Fire TV a práve Roku TV (+ vybrané Sony Android TV a LG). Ako som už spomenul, lokálna podpora aplikácií prakticky neexistuje.

Zdroj: Roku TV YT

Plusy Mínusy Vyhľadávanie v systéme a na webe Limitovaný výber televízorov Výborná odozva systému a jeho prehľadnosť Nemožnosť inštalovať aplikácie 3. strany Logicky usporiadané MENU Množstvo aplikácií vrátane Apple TV

Keď si uvedomíme, že Panasonic a SONY boli v minulosti jeden z dvoch hlavných predajcov TV na našom trhu, asi vás neprekvapím ak poviem, že Panasonic smartTV éru zaspal. Operačný systém je vlastne jeho nočnou morou. Za niekoľko rokov už zmenil mnoho operačných systémov – od jednoduchých založených na Linuxe s názvom Viera Cast a Viera Connect potom dlhé roky držal pri živote prakticky mŕtvy Firefox OS TV. Novinkou je My Home Screen. Musím ale zdôrazniť, že vývoj Firefox OS zabila samotná Mozilla. My Home Screen je v podstate rebrandovaný Firefox OS a tak Panasonic nezačal s vývojom od nuly. Systém nepodporuje multitasking avšak exceluje v rýchlosti a jednoduchosti. Dizajn verzie 3.0 je až fádny. TV generácie 2019/2020 so systémom v4.0 je modernizovaný a od verzie 3.0 sa výrazne líši. Poteší tiež veľkou možnosťou prispôsobenia hlavnej ponuky. Oceňujem podporu Bluetooth externých reproduktorov či slúchadiel. Pripomínam, že audio cez BT nevie ani Android! V novej verzii nechýba už integrovaný Netflix či Amazon Prime. Pred pár mesiacmi pribudla tiež podpora Skylink Live TV na TV vyrobených od roku 2019. Zdôrazňujem, že HBO Go TV nepodporuje.

Zdroj: Panasonic YT

Plusy Mínusy Excelentná rýchlosť a jednoduchosť systému Nepodporuje HBO GO + slabšia podpora softvéru Veľké možnosti prispôsobenia Nemožnosť aktualizovať verziu 3.0 na 4.0 Možnosť pripojiť BT reproduktor Neistá podpora zo strany výrobcu

Huawei Honor má tiež vlastnú radu televízorov Honor Vision a Vision Pro. Tie sú postavené na systéme HarmonyOS – optimalizovaný je ale pre čínsky trh a oficiálne televízor na našom trhu nejde ani aktivovať. Poslednou firmou je Vizio TV s jej vlastným systémom.

Zdroj: Linus Tech Tips YT

Absolútne najrozšírenejší a najprepracovanejší systém je Android, tomu bude venovaná nasledujúca kapitola.