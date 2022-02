Uncharted: Legacy of Thieves Collection - ďalšia z kolekcií, ktorú treba mať

Nie je veľa hier, ktoré by si získal tak srdcia hráčov ako séria Uncharted. Je to jeden z mála exkluzívnych titulov, na ktorom stavia SONY a PlayStation, a zároevň dôvod prečo by ste si mali zakúpiť konzolu. Spoločnosť SONY nie tak dávno a celkom prekvapivo oznámila malý remake Uncharted s názvom „Legacy of Thieves Collection“.

Úvod

Pôvodná hra Thief’s End bola rozšírená o samostatne hrateľný datadisk - The Lost Legacy. Pôvodná hra stavia na postave Nathana Drake, pričom datadisk ho stavia úplne mimo hru a hlavnou postavou je Chloe Frazer. Vo finálnej kolekcii tak dostávame obe hry v jednom kabáte, pričom hneď po štarte si môžete vybrať, ktorú z nich volíte. Z toho vyplýva, že v „Legacy of Thieves Collection“ dostávate dve hry.

Thief’s End stavia na stretnutí a návrate brata Sama Draka z basy, pričom stále je to Uncharted o hľadaní pokladov. Každopádne ako som už naznačil, je to viac rodinne založená „údajne“ posledná hra. Jej hlavnou dominantou je príbeh. Za to samostatný datadisk, so ženskou postavou je viac Uncharted než samotná „štvorka“. Práve datadisk je jedna z mála hier, ktorú som prešiel na jeden run, prakticky za jednu noc. Thief’s End ponúka cca 16 – 18 hodín hrania a The Lost Legacy sa dá prejsť s prehľadom na 6.5 – 8 hodín. V praxi tak máte cca 24 hodín čistého herného času.

SONY si pre nás pripravilo vylepšenú verziu pre PS5 a hra má čoskoro vyjsť aj pre PC. Nie je to vôbec prekvapivé, pretože aj God of War či Crash Bandicoot sa dočkali špičkových PC verzií. Vráťme sa však k PS5 verzii. Hneď na úvod poviem, že vylepšení je ďaleko menej než som očakával a žiaľ hra prišla tiež o multiplayer.

Vylepšená hra má jednoznačne ostrejšie textúry s vyšším rozlíšením a tiež dobré HDR. Zvuk mi prišiel tiež zremastrovaný, a k tomu SONY uvádza, že pribudla podpora 3D audia. K tomu musíte však mať podporovaný headset. Samotná hra ponúka po novom 3 režimy výkonu a kvality. Najvyššie ponúkané rozlíšenie je 4K avšak len pri 30FPS, potom máte na výber z 1440p pri 60FPS alebo 1080p v 120 FPS. Poslednú možnosť som však nemohol otestovať, pretože nemám ani podporovaný TV, suplovať vysokú frekvenciu však môže herný monitor.

Osobne som si napriek všetkým možnostiam zvolil 4K30, jednoducho preto, že hra ponúka výrazne lepšiu grafiku ako pred rokmi. Bodaj by nie, keď bola uvedená este pre pôvodnú PS4. A na druhej strane mi nevadí ani 30 FPS, u hier na konzole pri hraní na TV som si skrátka zvykol. Skôr som sklamaný, že PS5 je ešte len v druhom roku svojej životnosti a nevie poskytnúť viac. Veľa ľudí poteší instantné načítavanie, na PS4 to trvalo pomerne dlhú dobu. Taktiež tu nedochádza k framedropom a beží celá hra beží veľmi plynulo. Občasné bugy a glitche sa nepochopiteľne stále v hre nachádzajú, čo pri remastri skutočne nechápem.

Veľmi ma potešila možnosť preniesť si progres hry z verzie pre PS4, avšak u The Lost Legacy mi to nefungovalo. Zrejme však šlo o problém u mňa, prípadne som nemal dáta zálohované na cloude. Poteší aj podpora zbraní u nového ovládača DualSense, predovšetkým teda adaptívny trigger. Osobne si však myslím, že je to málo.

Záver

O čom vlastne Uncharted je? Je to akčná adventúra, pripomínajúca Indiana Jones, kde hlavnou postavou je Nathan Drake, hľadač pokladov.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection je určite hra, ktorá by nemala chýbať žiadnemu fanúšikovi série či už na PS4 alebo na PS5. Prejsť si pekným zážitkom znova poteší mnoho hráčov, avšak dávam si otázku, dokedy budeme recyklovať staré tituly? Hráči si zaslúžia aj nové hry... „Finálna“ edícia prešla značným grafickým vylepšením, pribudla podpora pre adaptívne trigery a konečne si hru môžete zahrať tiež v 120 FPS. Dávam si však otázku, nie je 49.99€ za túto hru veľa? Áno ponúka 24 hodín čistého času, ale jednoducho nie je to nextgen hra a ani nové textúry to nezmenia. Tým nechcem titul nijako znižovať ale 3D audio, podpora adaptívnych triggerov s vyšším rozlíšením a FPS nie je pre mňa dosť.

