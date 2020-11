Tronsmart Mega Pro - čínsky zázrak na bezdrôtovú hudbu

Do ruky sa mi opäť dostal zaujímavý prenosný reproduktor. Tentokrát nejde o vreckového „kamaráta“ ale poriadny reproduktor vhodný aj ako hlavné zariadenie na prehrávanie hudby k PC. Asi vás neprekvapím, že zariadenie pochádza z Činy a dostalo názov Tronsmart Mega Pro POWER BASS (portable speaker).

Balenie a špecifikácie

Tronsmart Mega Pro prichádza pekne zabalený v bielej krabici, ktorá je obalená ešte do info-papiera. Medzi prvými vecami, čo vám udrú do očí je údaj „60W“. V balení nájdeme okrem samotného reproduktora, kvalitne spracovaný gumený obal, USB kábel Typu-C a 3.5mm jack kábel na pripojenie k počítaču či inému audio zariadeniu s 3.5mm výstupom.

Reproduktor hneď na prvý dojem pôsobí masívne a po chytení do rúk dostaneme kus poriadneho plastu. Zvláštnosťou je, že reproduktor je celý perforovaný. Ak zbystríte pozornosť nájdeme tam hneď trojicu satelitov, ide o zariadenie typu 2.1. Prostredný reproduktor sa stará o basy. Vrchná časť je venovaná ovládaniu a vzadu zase nájdeme konektory skryté pod gumenou krytkou. Okrem 3.5mm jacku, je tu USB-C pre nabíjanie ako aj klasické USB-A pre pripojenie mobilu alebo iného zariadenia. Áno, Reproduktor slúži tiež ako powerbanka s kapacitou 10 400mAh. Nechýba tiež TF/microSD čítačka, čo považujem v našich končinách za prežitok. Okrem toho je tu tlačidlo pre napájanie (zapnutie / vypnutie reproduktora)



Vrchná časť patrí dotykovým tlačidlám, kde nájdeme prepínanie vstupov, tlačidlo pre spájanie 2 reproduktorov, mikrofón, ovládanie prehrávanie a hlasitosti. To je riešené celkom zaujímavo – ťahaním prsta po úsečke mínus – plus. Okrem toho je tu NFC pre NFC párovanie.

Hmotnosť zariadenia je 1780 gramov pri rozmeroch 250×82×104 milimetrov. Rozsah meničov je 20 Hz – 20 000 Hz. Už toto napovie, že zvládnu aj pomerne slušné basy. Výrobca sľubuje výkon meničov až 60W. Výdrž je na úrovni 10 hodín a nabíjanie 4 – 5 hodín. BT verzie 5.0 by malo mať dosah do 20 metrov. Reproduktor je inak vodeodolný, má certifikát IPX5 a je tak vhodný aj ako outdoorové zariadenie.

Tronsmart Mega Pro si môžete kúpiť za 65.78 eur a dostupný je z Nemeckého veľkoskladu. Treba použiť kupón TSMEGAP2, inak bude cena 77 eur.



Prax

Ako som už naznačil, reproduktor pokrýva tvrdý plast a guma, pričom svojou váhou prekvapuje. Spracovanie je veľmi dobré, aj keď by som si vedel predstaviť citlivejšie ovládanie hlasitosti. Toto nastavenie žiaľ nepovažujem úplne za najšťastnejšie a intuitívne, neustále som totiž prepínal hlasitosť. Zaujímavosťou je integrovaný ekvalizér s 3 možnosťami – hlboké basy, 3D mód a zvýraznenie vokálov.



Ohromná integrovaná batéria by mala zabezpečiť celodňové prehrávania ale bohužiaľ tomu nie je úplne tak. 10 hodín, ktoré udáva výrobca je pri 50% hlasitosti, čo bude na druhej strane stačiť. Verte mi, že hlasitosť nastavenú na 80% a viac nebudete používať. Okrem toho výroba tvrdí, že sa s ním dá telefonovať až 20 hodín pri nastavení hlasitosti na 70%. Doba nabíjania je pomerne dlhá, výrobcom udávaná od 3 – 4 hodín, samozrejme pri plne vybitom zariadení, čo znamená, že tu absentuje akékoľvek rýchle nabíjanie.



Funkciu NFC sa mi nepodarilo na 3 zariadenia ani raz spustiť, nevylučujem však, že ide o obmedzenie zo strany smartfónu. Jeden mobil neustále pípal ale nikdy sa nepripojil. Tlačidlá ekvalizéru a prehratia / zastavenia skladby sú podsvietené. Absolútne ohromený som bol po pár sekundách reprodukcie – veľmi dobré podanie má rocková hudba ale nerobí mu problém ani metal, hip-hop či jazz. Basy sú tiež výrazne, ale všetko záleží od nastaveného ekvalizéru. Mne sa páčil 3D režim. Všetko pekne duní, tak ako má byť. Čo ma prekvapila bola tiež hlasitosť zariadenia. Výšky boli skvelé a ani basy mi neprídu ploché. Myslím si, že sa reproduktor vydaril a ide vyladené zariadenie. Poďme si všetko pekne zrekapitulovať.



Záver

Je toto BT bestseller z Číny? Prenosný reproduktor Tronsmart Mega Pro Power BASS je pre mňa veľkým prekvapením a ide asi o najlepší prenosný reproduktor, aký som kedy testoval. Prekvapuje už tým, že má vyhradený veľký basový reproduktor a preto výrobca predáva produkt ako 2.1. Kvalita spracovania je proste špičková a vyrovná sa aj drahým značkovým produktom. Čo je skvelé, je jeho podstata – kvalita reprodukcie hudby a veľmi slušná hlasitosť. S výdržou to už síce tak ružové nie je, vzhľadom na mega veľkú baterku s kapacitou až 10 400 mAh, napriek tomu si myslím, že výdrž od 8 – 10 hodín je viac než dostatočná. Jej kapacitu môžete využiť tiež ako powerbanku pre núdzové nabíjanie telefónu. Oceňujem tiež nový konečne sa usadzujúci USB-C konektor pre nabíjanie. Lepšie by mohlo byť tiež ovládanie, pretože cítiť tam mierne odozvy a ovládanie hlasitosti nie je práve najintuitívnejšie. Pre použitie vonku poteší aj IPX5 certifikát a ak chcete duálne stereo, tak si kúpte ešte jeden do zálohy. Za približne 79€ ide o skvelý produkt. Odporúčam!

Za zaslanie Tronsmart Mega Pro Power BASS do testu ďakujeme Geekbuying.