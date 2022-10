Thermaltake Divider 300 – ak chcete ukázať len polovicu svojej zostavy

Thermaltake skrinky a všeobecne jeho produkty, sú u nás dostupné veľmi málo, čo je naozaj škoda. Tento výrobca má vo svojom portfóliu niekoľko skriniek čo naozaj stoja za to (Tower 500, Core P8/P6 Core P3, Level 20...) a tak je škoda, že zastúpenie na Slovensku a aj v EŮ je tak slabé. Mne sa podarilo kúpiť Mid tower skrinku Divider 300, ktorá bola určená na špeciálny build pre M*A*S*H 4077th, ale predtým než skrinka prešla premenou, stihol som sa na ňu pozrieť a otestovať.

Zhodnotenie

Thermaltake Divider 300 je rozhodne zaujímavá skrinka minimálne kvôli netradičnej polo presklenej bočnici. Neukazujete tak svoju zostavu úplne ale rozhodne to je zaujímavý a netradičný spôsob prezentácie zostavy. Wow efekt dostáva skrinka, keď sa rozhodnete grafickú kartu otočiť do vertikálne polohy – treba však priznať, že takto zhoršíte teploty karty, takže stojí za zváženie, ktorý variant preferujete. Predpokladám však, že tí, ktorí si vyberú skrinku zo série Divider, dajú grafickú kartu práve to takejto polohy aby sa samotná zostava viac ukázala.

Dizajn Divider 300 predčí zopár chybičiek, ktorá skrinka má a tými sú menej adekvátne chladenie (len 2x120mm outtake) a možnosť inštalovať 360mm AiO s hadicami hore, čo pre AiO nie je úplne to najlepšie...Popravde cena 130 Eur je trochu viac ako by si Thermaltake mal za skrinku pýtať.

Viac v dnešnej recenzii...

Balenie, špecifikácie



Klasika medzi skrinkami, balenie ničím nevyniká. Jediné „iné“ je farebná potlač obalu – to už príliš zvykom nebýva. Výrobcovia používajú kúsok ekologickejšie bezfarebné balenie. Vo vnútri je skrinka rovnako tradične chránená igelitom a penovými vaničkami. Celková hmotnosť skrinky je 8,47 kilogramu, takže ide o pomerne štandardnú hmotnosť a konštrukciu. Divider 300 má od výroby 4 ventilátory – 3 vpredu (aRGB) a jeden štandardný v zadnej časti. Vyššia cena skrinky je čiastočne vysvetlená práve 4 ventilátormi (aj keď o ich kvalite sa dá debatovať).