Testujeme nezvyčajné hardvérové krypto-peňaženky

Úvod

Vraví sa, že to čo nemáte doma to nevlastníte. O kryptomenách to platí obzvlášť dvakrát. Možno si spomínate na kauzu burzy Mt. Gox, ktorá skrachovala a stále drží desiatky tisíc Bitcoinov vo svojej moci. U kryptomien sa preto, ak s nimi neobchodujete na burze, odporúča stiahnuť si svoje privátne kľúče, tzv. seed do hardvérovej peňaženky, ktorou úlohou je fyzicky potvrdiť transakcie. Je to vlastne malý trezor, kde je kryptograficky uložený „seed“. Ja som sa rozhodol otestovať trojicu zaujímavých hardvérových peňaženiek, kde nájdeme jedného zástupcu, ktorý je u nás veľmi obľúbený a dve menej známe kvalitné HW peňaženky s rozšírenými funkciami. Známy český Trezor má vážnu bezpečnostnú dieru, kedy je možné nabúrať zariadenie v prípade ak ste fyzicky pri ňom. Do testu sme teda známeho českého výrobcu nezaradili, kým problém kompletne neodstráni. Tým samozrejme nijak neznižujem kvalitu tohto zariadenia. A verím, že pre niekoho môže byť finančne aj užívateľsky prívetivé.

Ledger Nano S

Ako prvé zariadenie, na ktoré som sa pozrel, je starý známy Ledger v jeho základnej verzii NANO S. Ten je postupne nahradzovaný mierne vylepšenou verziou NANO S PLUS. Ledger okrem toho ponúka verziu NANO X. Rozdiel medzi zariadeniami je v prvom rade v internej pamäti a tlačidlách na ovládanie.

NANO S má internú pamäť len 138kB a dokážete do neho nainštalovať v jednom momente len niekoľko aplikácií. Napríklad aplikácia pre Bitcoin má 62kB a Ethereum 50kB. V praxi tak dokážete do zariadenia dostať len niekoľko peňaženiek v jednom momente. To však nevadí, pretože aplikácie je možné prostredníctvom veľmi peknej Ledger Live (pre Windows a MacOS) odinštalovať a pridávať podľa potreby. Ledger jednoducho načíta tokeny alebo coiny z vybraného chainu (BTC, ETH, SOLANA...) a ponúkne vám ich pridanie. Pred zrakom iných tak môžete jednoducho skryť rôzne meny. Nano S Plus ponúka oveľa väčšiu pamäť 1MB+ a to samé platí pre verziu X. Tieto sú vhodné skôr pre uchovávanie NFT a pod. Nano X má ešte aj Bluetooth pre pripojenie s mobilom, a teda môžete transakcie potvrdzovať bezdrôtovo. Osobne si myslím, že toto je achillovou pätou samotného zariadenia. Ak vám stačí používať niekoľko mien naraz a nemáte problém si jednotlivé aplikácie podľa potreby prehadzovať, stačí vám aj základný model Ledger Nano S. Jeho nevýhodou sú nie príliš ergonomické tlačidlá, čo práve rieši model Nano S Plus. Nano X Plus má tlačidlá vhodné aj pre väčšie prsty. Všetky zariadenia majú veľmi pekný monochromatický displej a dostatočnou jemnosťou. Drahšie modely majú displej 3-riadkový, pričom základný model si musí vystačiť s 2-riadkovým displejom. Osobne by som volal najnovšiu verziu Nano S Plus.

Krabica okrem samotnej hardvérovej peňaženky obsahuje tiež prívesok na kľúč, prívesok na krk. Šnúrku a tiež flexovaný USB micro-B kábel. Nájdeme tu samozrejme jednoduchý návod a tiež 3 kópie papiera pre zapísanie si 24-slovného seedu. Výhodou Ledgera je okrem širokej podpory tiež jeho kompaktnosť. Nie je väčší ako bežný USB kľúč.

Pri prvom nastavení si Ledger overí pravosť na základe S/N a postupne vás prevedie nastavením – vytvorením PINu, vygenerovanie seedu a jeho zapísanie atd.

Aplikácia Ledger Live je veľmi prehľadná. Umožňuje vám prehľad portfóliom, nákupy vybraných mincí prostredníctvom autorizovaných partnerov (MoonPay, Coinify, BTC Direct či Wyre – všetky tieto služby majú pomerne vysoké poplatky a nevýhodné kurzy), manažovanie účtov či jednoduchý - priam primitívny swap. Novinkou je možnosť požiadať o vlastnú platobnú kartu Ledger. Ledger tiež postupne integruje externé služby ako DEX – 1inch (decentralizovaná burza), Lido (staking ETH 2.0), Alkemi (DeFi) či NFT market. Do budúcna sa pripravuje ešte Aave či Compound. Musím povedať, že na to ako dlho je Ledger na trhu podporuje aplikácie tretích strán dosť biedne. Okrem toho podporuje tiež staking, teda úročenie na jednotlivých validátorov – ETH 2.0, SOLANA, ADA, DOT, EOS... Zaujímavou funkciou aplikácie je tiež tvorba skrytého subúčtu, kedy prostredníctvom Ledgera viete jednoducho pridať 25. slovo do SEEDu a druhý PIN, ktorý odomyká skrytý účet. V prípade krádeže kľúča tak útočník nevie, že máte primárny účet (PIN1) a sekundárny (PIN2).

Záver

Aktualizácie zariadenia a softvéru sú pomerne časté, avšak integrácia nových mien a podpora stakingu mi príde celkom pomalá. Donedávna Ledger natívne nepodporoval dokonca ani Cardano (ADA). Veľkou výhodou však, že všetci validátori prakticky Ledger podporujú. Takže pre staking nemusíte využiť priamo integrovanú aplikáciu. V tomto smere musí Ledger zapracovať lebo mu uteká spolu s aplikáciami vlak.

Potvrdzovanie transakcií prebieha veľmi jednoducho. Stačí porovnať adresu na zariadení alebo jej posledné znaky s adresou na počítači a stlačením oboch tlačidiel naraz dôjde k potvrdeniu transakcie.