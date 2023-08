Test teplo-vodivých pást: Gelid GC-4 a Coolermaster Cryofuze Violet

Trh s teplo-vodivými pastami sa už nehýbe tak rýchlo ako v minulosti a každý, kto stavia nejaké zostavy už má svoje skúsenosti s rôznymi pastami a preferuje väčšinou jednu značku. Tí, čo stavajú svoj prvý PC, použijú väčšinou asi to čo príde s chladičom. Ak sa teda objaví na trhu niečo nové, väčšinou si pasty hľadajú pomerne ťažko cestu medzi stálice ako Noctua, Gelid, Arctic, či Thermal Grizzly...

Za posledný mesiac mi zhodou okolností prišli dve nové pasty v podaní Gelid GC-4 a Coolermaster Cryofuze Violet. Obe pasty, ktoré majú ašpiráciu byť nadpriemerné. Pri Coolermaster Cryofuze je zaujímavá ružovo fialová farba pasty...

Gelid GC-4

Hustota (g/cm) 2,3 Viskozita 1000 Koeficient tepelnej vodivosti - Rozsah teplôt (°C) -30 až 150 Elektricky vodivá Nie Veľkosť 1g, 3.5g, 10g Cena 6 Eur za 3,5g

Coolermaster Cryofuze Violet

Hustota (g/cm) 3 Viskozita - Koeficient tepelnej vodivosti 12.6W/mk Rozsah teplôt (°C) -50 až 240 Elektricky vodivá Nie Veľkosť 0,7ml Cena 11 Eur za 0,7ml

Pasty budú porovnané voči stálici Noctua NT-H2, ktorá patrí asi k najlepším pastám pre CPU aj GPU a Corsair TM30.

Noctua NT-H2

Hustota (g/cm) 2,81 Viskozita - Koeficient tepelnej vodivosti - Rozsah teplôt (°C) -30 až 200 Elektricky vodivá Nie Veľkosť 1,2ml Cena 13,9 Eur za 1,2ml

Corsair TM30

Hustota (g/cm) - Viskozita - Koeficient tepelnej vodivosti - Rozsah teplôt (°C) - Elektricky vodivá - Veľkosť - Cena 7,9 Eur

Ako vidíte, porovnať si všetky parametre navzájom je nemožné. Výrobcovia jednoducho neuvádzajú to isté, dokonca neuvádzajú nič, čoho by ste sa mohli držať. Neostáva teda nič iné ako brázdiť recenziami...

Výsledky

Noctua patrí stále aj po rokoch na špičku, Corsair TM30 totálne prepadol – rozdiel 4 stupne Celzia je jednoducho moc.

Novinky v podaní Gelid a Coolermaster obstáli veľmi dobre. Lepšie sa darilo Cryofuze paste, ktorá za Noctua NT-H2 zaostala len 0,8 stupňa. Gelid GC-4 zase o 1 stupeň Celzia (medzi CG-4 a Cryofuze pastami je rozdiel extrémne malý). Oba výsledky sú veľmi dobré a ani s jednou pastou nespravíte zle. Otázny ostáva výkon pri dlhodobej záťaži (1-2 roky). Tu mám skúsenosť len s Noctua pastou, takže hodnotiť tento aspekt nebudem.

Najľahšia práca – rozotrieť pastu, vyčistiť CPU od pasty je s pastami Noctua a Gelid. Pasta od Coolermaster išla dole o niečo ťažšie ale je aj najhustejšia spomedzi všetkých.

Pomer cena vs. Výkon, to vyhráva jednoznačne Gelid GC-4 za čo dostáva on nás palec hore.

Za zaslanie Cryofuze a GC-4 ďakujeme spoločnostiam Coolermaster a Gelid.