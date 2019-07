Test rýchlych pamätí 4GHz na platforme Intel i AMD

Úvod

Spoločnosť Patriot je u nás celkom známa ako výrobca SSD či lacných pamäťových modulov. Do redakcie nám na test tentokrát dorazili RAM moduly Viper Gaming 4 Steel určené do tých najvýkonnejších zostáv. Sú tak dobré, že dokážu konkurovať tým najdrahším herným modulom?

Patriot poskytol pamäte typu DDR4 s konfigurácii 2*8GB. Špecifikácie pamätí sú 4000 MHz pri časovaní CL19. XMP profil podporuje 4000-19-19-39, prípadne 3868-18-22-22-40. Napätie je samozrejme klasicky štandardných 1.35V. Aby bolo možné dosiahnuť takúto frekvenciu výrobca siahol po pamäťových moduloch Samsung B-die. Tieto čipy si jednak rozumejú s vysokými frekvenciami a jednak vydržia aj dlhodobo nadštandardné napätia. Dokážete ich dostať až na tzv. Tight časovanie (CL12) pri 1,8-1,9V. Toto je už ale skôr extrémny overclocking. Pamäte spĺňajú JEDEC požiadavky, teda 2133MHz@1,2V.

Pamäte vyzerajú moderne – strieborný hliníkový heatspreader štandardnej výšky s peknými ornamentami. Na pamätiach nechýba aj logo spoločnosti „Viper“. Všetko pekne lícuje a v ruke cítite kvalitne spracovaný heatspreader. Ak aj osadíte pamäte pod veže typu NOCTUA NH-D15 so žiadnym problémom sa nestretnete. Heatspreader nie je nijak vysoký a nemal by so žiadnymi chladičmi kolidovať.

Pamäte dorazili v jednoduchom šedom obale, samotné moduly sú zabalené v plastovej fólii. Súčasťou balenia je aj nálepka a jednoduchý manuál.

Najväčšou slabinou v teste sa bude predpokladať procesor a doska. Uvidíme ale v praxi. Zostavu uvádzam na ďalšej kapitole.

Ako som predpokladal (prvá testovacia) doska má problém s XMP profilom. Nefunguje ani maximálny profil s 4GHz ani slabšia frekvencia 3.86 GHz. V prvom prípade sa mi podarilo nabootovať dosku len v single channel (1-kanálovom zapojení). Frekvencia 3.866 GHz žiaľ nebola tiež stabilná a doska sa vypínala alebo Windows padal do modrej obrazovky. Keďže za problémom stál buď zlý IMC v procesore (radič pamätí) alebo samotný BIOS dosky, rozhodol som sa výkon dohnať nižším časovaním. Hodinové ladenie nakoniec prinieslo prvé ovocie – takt 3733 MHz pri časovaní 17-17-17-37 a napätí 1.35V. Samozrejme sa bavíme o platforme Z390 s procesorom 9900K, kde by ste mali dosahovať najlepšie výsledky čo týka taktu.

AMD bolo na tom o niečo horšie. Použitý čipset B450 si dokázal poradiť s pamäťami horšie, čo nie je prekvapivé, keďže integrácia pamäťového radiča je hlbšia a jadrá sú prepojené interposerom, ktorý beží na identickej frekvencii ako pamäte. Ten bude oddelený až v novej generácii Ryzen 3000. Vysokým frekvenciám tam zase pomôže aj delička pamätí.

Výsledný takt 3600 MHz pri časovaní 18-17-17-38-CR1 považujem na lacnej doske za výborný výsledok. Odozva a výkon pamäťového subsystému bol v tomto momente skutočne vysoký a v podstate som zo svojho Ryzenu 1600X vytiahol maximum. Latencia cache L3 bola dokonca lepšia než v prípade platformy Intel. Pretaktovať pamäte nad 4GHz sa samozrejme nepodarilo. Na takéto hry sú na trhu vhodné len dve dosky – ASUS ROG Z390 HERO alebo APEX XI.

Keďže pôvodný výrobca (ktorý si neželá byť menovaný) nedodal adekvátnu dosku, musel som začať testovať vybrané testy, ktoré som považoval za dôležité opäť od nuly. Dosku, ktorú som použil bola ASUS ROG Z390 IX EXTREME. Tá už problém s XMP nemala a podarilo sa mi na nej z pamätí ešte vyklepať extra 100 MHz výkonu.

Pozrime sa na výsledky.