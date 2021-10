Test externej 4G videokamery REOLINK Go Pro PT

Spoločnosť REOLINK nám do redakcie poslala na dlhodobý test mobilnú, bezdrôtovú GSM kameru Reolink Go Pro PT, ktorá sa dodáva so solárnym panelom. Je tak ideálny pomocník na miestach bez internetu alebo elektrickej prípojky. Kameru sme mali možnosť testovať vyše 3 mesiacov, aká je teda v praxi?

Úvod

Kamera dorazila pekne zabalená v krabici, pričom jednotlivé diely boli od seba oddelené plastovými výplňami. V balení nájdete konzolu na uchytenie kamery, anténu pre príjem GSM signálu, solárny panel a konzolu na uchytenie panelu. Nechýbajú montážne skrutky, záchytné lano a samotná kamera. Okrem manuálu tu máte aj nálepku o tom, že priestor je monitorovaný kamerou, čo vyžadujú niektoré legislatívy a potom šablónu pre montáž konzol.



Montáž zariadenia je pomerne jednoduchá a zvládne to každý, kto už mal čo to dočinenia s vŕtačkou. Stačí využiť priložené šablóny a podľa toho navŕtať rozteč a následne nasadiť konzoly. Výrobca odporúča umiestniť kameru, resp. solárny panel na miesto kde je väčšinu dňa svetlo. Panel je možné natočiť všetkými smermi, mal by byť umiestnený v uhle 5 – 15°. Ak si vyberiete model bez solárneho panela, budete musieť priviesť zásuvku s USB výstupom. Kamera sa totiž napája prostredníctvom 5V a 2A. Mal by byť dostupný tiež 9V adaptér do siete (nie je súčasťou balenia). Osobne mi montáž trvala maximálne 20 minút.

Pred nainštalovaním kamery na konzolu, je nutné kameru aspoň čiastočne nabiť a vložiť SIM kartu. SD karta s kapacitou 16GB je súčasťou balenia. Maximálna podporovaná kapacita je 64GB. Osobne som využíval operátora 4. operátora. Kamera sa bez problémov pripojila okamžite na 4G sieť. Jediný raz sa mi po prečerpaní dátového balíka stalo, že sa prepla do EDGE a musel som kameru zvesiť z konzoly, vypnúť/zapnúť a znova osadiť SIM kartu.

Inicializácia SIM karty je sprevádzaná zvukovým signálom a trvá maximálne do 30 sekúnd. Okrem toho funkčnosť potvrdzuje integrovaná LEDka. Pred vložením SIM karty do kamery, je potrebné mimochodom vypnúť uzamknutie PINom (v mobile). Bez toho sa kamera do siete nepripojí. Mierny problém som mal s vložením SIM karty, tú treba vložiť hlboko do tela kamery – ideálne dotlačiť pinzetou. Predpokladám, že je to ochrana pred vodou.



Samotná kamera má otočný motor so schopnosťou natáčania v horizontálnom smere 355° a vertikálne 140°. Kamere nechýba krytie IP64 a je určená pre použitie vonku. Všetky konektory sú kryté gumou, avšak výrobca uvádza, že kameru treba zavesiť na konzolu a nie upevniť na vrch.

Je to práve kvôli vodotesnosti. Pod gumou je skryté tiež tlačidlo zapnutia a USB konektor. Aj samotný kábel je na konci opletený gumou. Slot pre microSD karty a nanoSIM (+ tlačidlo reset) je umiestnení v hlave kamery. Ak teda kameru správne upevníte a natočíte je úplne skrytý a neviditeľný pred okom ďalších ľudí. Kameru je bez problémov možné použiť od -10 až do + 55°C. Pri nižších teplotách môže dôjsť k rýchlejšej degradácii baterky. Tá je integrovaná a má 6500 mAh. Osobne som v lete nameral výdrž maximálne 4 – 6 dní. Upozorňujem teda, že v prípade, že príde veľmi daždivé počasie, ktoré potrvá celý týždeň, môže kameru úplne vybiť. Solárny panel je schopný nabiť kompletne baterku zhruba za 8 hodín svetla. Ak som kameru nepoužíval (teda nepripájal sa do rozhrania kamery) prakticky mi nikdy neklesla batéria pod 80%. Väčšinu času sa stav baterky držal medzi 90 – 100%. Mimochodom kamera má integrovaný alarm, reproduktor i mikrofón. Pozorovací uhol kamery je až 105°, kamera má integrovaný nočný režim a tiež PIR snímač pohybu. Maximálne rozlíšenie videa je 1080p pri 15 FPS.