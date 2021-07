Test dvoch skvelých SSD od Western Digital do každého PC a skutočne pre každého!

Do redakcie nám dorazili na test staršie ale stále obľúbené SSD od spoločnosti Western Digital. Výkonnejší zástupca (viď. ďalej) je TOP riešenie, ktoré ste si mohli donedávna kúpiť a konkurent pre Samsung 970 PRO v podaní WD Black SN 750 Heatsink s kapacitou 500GB.

Úvod

V minulosti sme už mali na test 1TB verziu bez chladiča, bude zaujímavé sledovať, ako sa správa disk spolu s rozvádzačom tepla. Vieme, že tieto dosky mali tendenciu nadmerne sa zahrievať, aj keď nie 80°C ako tomu bolo v minulosti pri prvej generácii NVMe diskov.

Druhý zástupca je radený do strednej triedy v podaní SN550. Ide o jeden z najpredávanejších SSD NVMe na trhu. Pred dvoma rokmi sme mali to privilégium vám ako prvý online magazín priniesť test extrémneho WD Black SN750 s verziou bez chladiča. Konečne sa nám podarilo získať do testu aj verziu s chladičom. Poďme si urobiť krátku rekapituláciu.