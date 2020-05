Synology DS218+ spoľahlivý a rozumný domáci server

K testovaniu NASky od spoločnosti Synology dostávame len zriedka, aj preto, že hardvér v tomto segmente nebýva často obmieňaný, okrem toho systém dostáva veľké aktualizácie len zriedka. Po necelých 3 rokoch sa teda pozrieme, čo nové nám priniesol. Dnes testovaným modelom je obľúbená Synology DiskStation DS218+.

Úvod

Model DS218+ dorazil v jednoduchej krabici, kde nájdeme okrem samotnej NASky, napájací adaptér a ethernetový kábel a skrutky pre uchytenie diskov.

DS218+ poháňa Celeron J3355, teda 64-bitový 2-jadrový procesor so základným taktom 2.0GHz a boostom až 2.5GHz. Maximálna pamäť je 6GB, pričom od výroby sa osadzuje 1×2GB modul. Druhý slot je relatívne ľahko dostupný. Stačí odklopiť predný plastový kryt, vytiahnuť dvojicu hot-swap diskov a na pravej strane sa nachádza druhý slot. Procesor zvláda hardvérový prevod H.264 (AVC), H.265 (HEVC), MPEG-2 a VC-1, maximálne v 4K pri 30 snímkach za sekundu. Hot-swap podporuje 3.5“ HDD a 2.5“ HDD a SSD. Maximálna podporovaná veľkosť jedného zväzku je 108TB, pričom oficiálne sú podporované zatiaľ 2×16TB disky. Tie je možné samozrejme nastaviť do RAIDu už počas prvotného nastavenia. Disky sa automaticky zrkadlia. Synology to nazýva Synology Hybrid RAID SHR. Novinkou je možnosť používať SSD TRIM. RAID samozrejme nie je možné po nainštalovaní nijako meniť. V NASke som mal osadený 1TB WD RED + 1TB WD Purple. Osobne odporúčam na zápis skôr WD Purple než klasický RED, ale je to na vás. Ventilátor je klasický 92 milimetrov, avšak pri testovaní som prišiel na to, že je hlučný a byť v jednej izbe s NASkou nie je možné. Vpredu nájdeme 1× USB 3.0 a tlačidlo pre rýchle kopírovanie. Vzadu má NASka ďalšie 2×USB 3.0 a jeden eSATA port. Osobne mi absentuje čítačka SD kariet /microSD. Tú určite využijú hlavne fotografi, ktorí chcú rýchlo a potrebujú často kopírovať a zálohovať fotky a videá. Okrem toho je tu jeden gigabitový ethernetový port.

Rozmery disku sú inak 165×108×232.2 milimetra pri hmotnosti 1.3 kilogramu.

DS218+ síce umožňuje meniť rýchlosť ventilátora ale pasívny režim už nevie. V noci budete žiaľ NASku počuť aj pri najnižšom – tichom režime. Ak sa ale spustí nejaká činnosť, otáčky sa môžu proti prehratiu jemne zvýšiť. Oceňujem tiež možnosť nastaviť jas LED kontroliek. Bolo to však rušivé, a v mojom prípade som napriek tomu musel využiť plán napájania – automatické vypnutie a zapnutie NASky. Výrobca mimochodom uvádza hlučnosť na úrovni 19.3 dBA.