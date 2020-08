SteelSeries RIVAL 3 - dokonalá myš pre Counter-Strike?

Ako sme naznačili aj minule, spoločnosť SteelSeries nám zaslala na test myšku SteelSeries RIVAL 3. Ide už o tretiu generáciu tejto myšky. Pozrieme sa ako dopadla v teste.

Úvod, Špecifikácie a Balenie

Myška dorazila v jednoduchej žltej krabičke, myška je zabalená vo fólii a vložená do extra kartónu. Popravde cena absolútne nezodpovedá krabičke, ktorej vnútorné balenie je fakt „low-cost“. Na krabičke nájdeme pár základných informácií a samozrejme marketingové „KSP“. Súčasťou krabice je ešte jednoduchý manuál a to je všetko. Ak mám zhodnotiť balenie, tak pri myške za 40€ je asi to najhoršie, čo som poslednú dobu videl. Pri myške za 15 či 20€ je to asi v poriadku, ale toto? Mimochodom myš je drôtová a tvarovaná symetricky.