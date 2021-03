Silverstone PF240W PermaFrost – AiO s dobrým výkonom a dobrou cenou

Silverstone má v ponuke viacero AiO chladičov a dnes sa mi dostala do rúk „novinka“ PF240. Novinka v úvodzovkách, pretože samotný chladič je už na trhu dlhšie, avšak biela verzia sa dostala do ponuky len nedávno. Napriek tomu, že aj biely chladič viete použiť v hociktorej zostave, predsa len po nej siahnu tí, ktorí pôjdu primárne do bieleho alebo čierno bieleho buildu...

A keďže je podľa mňa táto verzia skôr určená pre konkrétne zostavy, dnes zistíme, či sa tohto výberu obávať alebo môžete po PF240 siahnuť bez väčších starostí.

Silverstone PF240 - Balenie, špecifikácie



Silverstone PF240 príde v klasickom balení – krabica na ktorej je farebná potlač chladiča spolu so špecifikáciami. Potlač prezradí, že ide o ARGB chladič, to znamená farebné podsvietenie ventilátorov a CPU bloku.



Vo vnútri je tiež všetko po „starom“. Chladič aj ventilátory sú zabalené v igelitovom vrecku, radiátor navyše v tenkom kartóne. Príslušenstvo je zabalené čisto v igelitových vreckách. Napriek tomu, že toto všetko stačí, bolo by trochu krajšie ak by bolo príslušenstvo v nejakej krabičke.



PF240 môžete nainštalovať na Intel (LGA775/115X/1200/1366/2011/2066) aj AMD (AM2/AM3/AM4/FM1/FM2) CPU. Zaujímavosťou sú určite ventilátory na PF240 – tie dokážu vytvoriť statický tlak až 3,53mm H2O. Ako sa toto prejaví na teplotách sa dočítate v ďalších kapitolách.

Špecifikácie