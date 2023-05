SilverStone Grandia 11 – HTPC so skvelým chladením

Trend HTPC skriniek je podľa mňa skôr na úzadí a vopred sa dostávajú všetky gamer skrinky s podsvietením zľava aj zprava. Ak hľadáte niečo kvalitné, u nás máte na výber asi len z Fractal Design a Silverstone skriniek. Silverstone so svojou sériou Grandia udáva v HTPC segmente slušné tempo a pri stavbe PC v týchto skrinkách nie ste takmer nijak limitovaný výberom komponentov. Aspoň nie u Grandia 11, ktorá podporuje dokonca 240mm AiO (prvý krát v sérii Grandia).

SilverStone Grandia 11 - Balenie, špecifikácie

Skratka HTPC evokuje aspoň u mňa niečo menšie, skladné, niečo čo dáte do obývačky a vlastne si to ani nevšimnete. Lenže Grandia 11 toto až tak úplne nespĺňa a bude vám to zrejmé už pri krabici, ktorá je pomerne veľká. Balenie dosahuje hmotnosť cez 8 kilogramov, skrinka samotná 7,3 kilogramu.

Príslušenstvo skrinky je tvorené skrutkami, sťahovacími páskami, filtrom a držiakom na disky.

Špecifikácie