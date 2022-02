SilverStone Air Penetrator 184i - tento ventilátor vám spraví poriadny prievan v skrinke...

Po SilverStone Air Penetrator 140i, sme dostali na test väčšiu verziu tohto ventilátora s označením Air Penetrator 184i. Rovnaký dizajn, rovnaké podsvietenie. Rozdiel je samozrejme hlavne vo výkone ventilátora a jeho využití.



Air Penetrator 184i - Špecifikácie a dizajn

Ventilátor má svoj unikátny dizajn a to tvarovanú mriežku za ventilátorom, ktorá má primárne usmerniť prúdenie vzduchu a eliminovať mŕtve miesta po celom obvode ventilátora. Toto nie je jediná vec, ktorá pomáha tomuto ventilátoru pri smerovaní vzduchu. Každá lopatka ventilátora má štruktúru pomenovanú ‚Shark Force’, ktorá má napodobňovať kožu žraloka. Práve toto by malo ešte lepšie usmerňovať tok vzduchu a znížiť jeho trenie a celkový hluk.



Silverstone tvrdí, že vzduch je cítiť za AP184i až do vzdialenosti 3 metre...Na overenie nepotrebujete žiadne špeciálne merače, v tomto prípade si vystačíte s rukou. Pri plnom výkone ventilátora cítite prúdiaci vzduch aj za touto vzdialenosťou. Poprípade stačí niekam na stenu prilepiť A4 papiera a sledovať ako sa papier hýbe. Treba však povedať, že vo väčšej vzdialenosti sa vzduch samozrejme rozptyľuje a so vzrastajúcou sa vzdialenosťou je usmernenie vzduchu menšie.

Na osvetlenie lopatiek slúži 10 LEDiek, ktoré sú schované v motore ventilátora. Osvetlenie Air Penetrator 184i viete medzi viacerými ventilátormi spojiť a do hubu alebo dosky vám vo finále stačí zapojiť len 1 koncovku. Pri montáži do skrinky viete využiť rozteč 180mm alebo 200mm.

Výsledky testov

Nastavenie - V/RPM Prietok - CFM/m3 Rýchlosť vzduchu 12V / 1240 RPM 134.8 CFM / 229 m3 2,36 m/s 11V / 1140 RPM 124.9 CFM / 212,2 m3 2 m/s 10V / 1020 RPM 120.9 CFM / 205,4 m3 1,86m/s 9V / 960 RPM 115 CFM / 195,4 m3 1,72 m/s 8V / 840 RPM 105.1 CFM / 178,6 m3 1,57 m/s 7V / 780 RPM 95 CFM / 161,4 m3 1,29 m/s 6V / 720 RPM 89.7 CFM / 152,4 m3 1,29 m/s 5V / 600 RPM 79.7 CFM / 135,4 m3 1 m/s 4V / 480 RPM 41.5 CFM / 70,5 m3 0,8 m/s

Výrobca deklaruje prietok 143.21 CFM, v teste som nameral o čosi nižšie čísla. Celkovo však podáva tento ventilátor skvelý výsledok, čo sa týka samotného prietoku. Objem vzduchu, ktorý dokáže pretlačiť je doslova "brutálny". Len na porovnanie Air Penetrator 120i vytvorí pri 1350RPM prietok „len“ 45.8 CFM. Len upozorním na to, že takýto vysoký prietok si vyberá daň v podobe hluku, ktorý produkuje ventilátor nad 500-600RPM.



Čo sa týka informácie, že vzduch je cítiť na 3 metre, tak to je naozaj pravda ale podobný dosah má napríklad aj ventilátor od Fractal Design, ktorý nemá nijak špeciálne tvarované lopatky, či mriežku. Jednoducho pri takom objeme vzduchu, ktoré tieto ventilátory pretlačia, tam ten dosah taký musí byť. Pri AP140i som bol najviac prekvapený z prepadu otáčok medzi 7V a 6V, keď som ventilátor reguloval cez Lamptron regulátor. Nič podobné sa u AP184i neopakovalo a ak by ste aj nepoužili PWM reguláciu, ventilátor dokážete pekne zregulovať v celom spektre otáčok. Cez PWM viete ventilátoru nastaviť aj 0 otáčky, 300-400 RPM sú asi najnižšie otáčky kam by som išiel pre aké také efektívne chladenie komponentov v skrinke.

Samozrejme tento typ ventilátora sa nedá nijak otestovať na chladiči, primárne určenie je ako intake do skrinky. Tu má usmernený tok vzduchu najväčší význam a rozdiel v teplotách je viditeľný. Bohužiaľ som test robil v skrinke, ktorá je stále pod NDA, čiže príliš konkrétny tu nemôžem byť, avšak v porovnaní s rovnako veľkým ventilátorom s dokonca ešte vyšším prietokom bol na tom AP184i o málinko lepšie (teplota CPU a GPU).



Air Penetrator 184i - Záver



SilverStone vie prečo Air Penetrator používa vo svojich skrinkách s otočeným layoutom. Tieto ventilátory dokážu o niečo lepšie pretlačiť a smerovať vzduch a preto sú vhodnejšie ako intake do skriniek. Veľkosť ventilátora 180mm nie je až tak v skrinkách používaná, čiže uplatnenie si nájde v špecifických zostavách, avšak narobí tam poriadny prievan (aj hluk). Pri dlhodobej záťaži sa teplý vzduch nedrží tak dlho v skrinke ako pri klasických ventilátoroch. Ako outake ich je zbytočné používať...

V minulosti mali Air Penetrator ventilátory jednu chybičku – pri určitých otáčkach bolo počuť rapkanie motora. Tento jav som nezachytil ani pri AP 140i ani pri dnes testovanom AP 184i, čiže v tomto smere spravil SilverStone nejaký ten pokrok. 180mm ventilátory vo všeobecnosti pretlačia obrovské množstvo vzduchu (možno až zbytočne veľa) ale treba počítať aj s pomerne vysokým hlukom na vyšších otáčkach ako 500RPM. Ak RGB osvetlenie nepotrebujete, s ventilátora vám bude trčať iba konektor a nemusíte nikde nič schovávať.