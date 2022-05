SilentiumPC Ventum VT2 TG – vydarená skrinka pre jednoduchšie PC zostavy

Spolupráca so SilentiumPC pokračuje a po chladiči Fortis 5 Dual tu mám skrinku Ventum VT2 TG. Skrinka, ktorá patrí do low end segmentu, pričom nijak netrpí na slabé chladenie...Naopak, pri svojej cene ponúka toho pomerne dosť – 8 pozícií pre ventilátor, pozíciu pre 360mm radiátor vodného chladenia, či presklenú bočnicu.



Zhodnotenie



SilentiumPC Ventum VT2 TG stojí v priemere 45 eur a za túto cenu dostanete solídnu skrinku na menej náročné zostavy. Ak by ste si chceli do skrinky vyskladať aj niečo lepšie, limitom bude dĺžka GPU – vojde sa sem maximálne 290mm dlhá karta. RTX 3060 sem ešte dostanete, väčšinu 3070 už nie...

Chladenie je tiež v poriadku – celkový počet ventilátorov, ktoré sem dostanete je 8 – aj keď spodné pozície pre dva 120mm ventilátory sú tak troška umelo vytvorené. Od zdroja a káblov nemajú kde príliš ťahať vzduch. Aj keď sem dostanete vodné chladenie, skrinku vidím skôr pre to vzduchové. Pozor aj na počet diskov – do skrinky namontujete iba 1x HDD a 2x SSD.

Balenie, špecifikácie

SilentiumPC VT2 TG je budgetová skrinka a to je, že stojí len 45 eur je trochu cítiť aj na samotnom balení. Kartón je tenší ako býva zvykom u iných výrobcov, penové vaničky, ktorým je skrinka chránená sú na tom veľmi podobne a nebude problém ich pri vyťahovaní skrinky zlomiť. Skrinka je proti poškriabaniu chránená igelitovým vrecom a bočnica zase fóliou. Manuál a príslušenstvo sa nachádzajú vo vnútri skrinky.