SilentiumPC Navis F240 – tak to už hej...

SilentiumPC ma popravde prekvapuje čoraz viac a viac... Začalo to Fortis 5 Dual, ktorý sa ukázal ako najvýkonnejší vzduchový chladič, ktorý som mal v rukách a zatiaľ to končí AiO chladičom Navis F240. Fortis 5 Dual dokonca predbehol aj takého velikána ako NH-D15 a dnes testovaný chladič si rovnako brúsil zuby, aj keď to tak nevyzerá, na najvýkonnejší AiO chladič a to má pritom len 240mm radiátor.

SilentiumPC Navis F240 - Balenie, špecifikácie



SilentiumPC Navis F240 je teda vodník s 240mm radiátorom a komu nevonia čisto čierna farba, môže siahnuť po ARGB verzii (F240 ARGB) – tu sú osvetlené len ventilátory. Dizajn CPU bloku ostáva rovnaký v oboch prípadoch.

Balenie je teda úmerné veľkosti radiátora s hmotnosťou niečo málo cez 1 kilogram (presnejšie 1135 gramov) a Navis F240 môžete nainštalovať na nasledovné pätice:

- Intel: 1150 / 1151 / 1155/ 1156/ 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066

- AMD: AM4

Inteláci si prídu na svoje, tí, čo majú v obľube AMD, tak len socket AM4...

V balení Navis F240 nájdete okrem klasických vecí ako pätica, skrutky, kábel pre prepojenie ventilátorov aj malú tubu pasty, ktorá by mala postačiť aspoň na 2-3 aplikácie. Pri cene chladiča približne 78 Eur, je prítomnosť pasty vcelku fajn. Či sa ju oplatí použiť, vám povedať neviem, nakoľko všetky chladiče testujem s rovnakou pastou od Noctua.

Špecifikácie