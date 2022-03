SilentiumPC Fortis 5 Dual – flagship killer

Od SilentiumPC sme už dávnejšie nemali produkt na test a keď sa naskytla šanca pozrieť sa novinku Fortis 5, neváhal som…O tomto chladiči som počul zatiaľ len pozitíva a tak som bol zvedavý, čo tento chladič dokáže...Že vraj viac ako Noctua NH-D15, či Dark Rock Pro 4 od Be Quiet! No to sa ešte uvidí...

Balenie, špecifikácie



Určite sa nikto od SilentiumPC na mňa nenahnevá keď poviem, že balenie chladiča je proste budgetové – nie je to Noctua ale to je asi to najmenej na čo treba pozerať.



V balení nájdete okrem chladiča dva ventilátory Fluctus o veľkosti 140 a 120mm (SilentiumPC má v ponuke Fortis 5 s jedným ventilátorom a Fortis 5 Dual s dvoma ventilátormi). Push/Pull konfigurácia by mala zlepšiť prietok vzduchu a rýchlosť akou je teplo z chladiča odvádzané. 140mm verzia Fluctus sa montuje na prednú časť pasívu, 120mm zase na zadnú stranu.

V balení je samozrejme všetko potrebné na inštaláciu chladiča na Intel aj AMD CPU. Presná podpora CPU je vypísaná v tabuľke nižšie.

Špecifikácie