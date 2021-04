SecretLab Titan Softweave Cookies and Cream – štýlové sedenie na doma aj do kancelárie

Stoličky od SecretLab nie sú u nás neznámou. Na test sme už mali dve stoličky, z ktorých sme boli viac menej nadšený. Treba však priznať, že staršie modeli mali svoje muchy. Namontovať napríklad operadlo bolo pre jedného človeka veľmi ťažkou úlohou. Áno, dalo sa to ale zopár nepekných slov vám pravdepodobne z úst vyšlo.

To, čo sme vraveli SecretLab bolo však vypočuté. Verzie stoličiek 2020 sa dočkali zopár menších vylepšení, ktorým sa dostalo tak dobrej odozvy, že sa SecretLab s nimi musel pochváliť aj u nás. Domov dorazila verzia Cookies and Cream.

Balenie



Váha 30 kilogramov s rozmermi, ktoré sa jednému človeku nedajú príliš komfortne uchytiť. Aj to je SecretLab, ktorý si necháva záležať na svojich baleniach a je jasné, že len taká hocijaká stolička práve neprišla.

Porovnanie balenie voči 27" monitoru



Sebaisté vyhlásenia, že máte v rukách dokonalý zážitok zo sedenia nájdete už pri otváraní krabice.



Pri rozbaľovaní sa pripravte na to, že budete potrebovať trochu viac priestoru. Vyložiť všetky časti stoličky zaberie nejaké to miesto. To čo oceňujem na balení je fakt, že každá súčasť má svoje mieste, je pekne uložená a zabalená pre istotu v igelitovom vrecku. Punc baleniu dodáva krabička na kolieska a separátna krabica pre dva skrutkovače a skrutky pre uchytenie sedadla.



Montáž



Najväčším mínusom predošlej generácie bola jednoznačne montáž operadla. Stolička nemala žiadne vodiace koľajničky a ak bol človek na montáž sám, musel udržať operadlo v presnej polohe voči dieram pre skrutky, nasadiť ich a aspoň čiastočne skrutky zaskrutkovať. Týmto som si sám prešiel a pravdupovediac som krútil hlavou ako stolička za 450 eur môže mať práve toto, tak hlúpo vyriešené. Najväčší problém spôsobovala samozrejme váha operadla.

Lenže sme neboli sami, ktorý toto SecretLab vyčítali. Našťastie táto firma počúvala a tak nová verzia má na jednej strane vodiacu koľajničku. Zo zlej skúsenosti sa razom stala príjemná záležitosť a nasadenie opierky trvalo doslova asi 15 sekúnd. Zo zaskrutkovaním štyroch skrutiek to celé trvalo snáď do minúty aj pol. Najväčší mínus stoličky je razom preč.

Vpravo: koliesko na nadstavenie bedrovej podpory



Nainštalovanie základne nepotrebovalo žiadne vylepšenia a ak sa držíte návodu, nenarazíte na žiadne problémy. O opierky na ruky sa príliš starať nemusíte - sú totiž už od výroby nainštalované na stoličke a na vás ostane maximálne ich nastavenie do strany.

Všetky spodné časti, vrátane držiaku opierky pre ruku sú kovové



Nastrkať kolieska do základne, či uchytenie vankúša pod hlavu zaberú dokopy asi tak 30 sekúnd vášho času. Rovnako aj nové magnetické krytky skrutiek (operadlo) si zaslúžia pochvalu. Nie že by bol problém na staršej generácii zaskrutkovať pár skrutiek, ale pohodlnejšie je určite kryty prichytiť magnetom. Navyše lepšie sedia ako predtým, čo je po dizajnovej stránke rovnako plus.

Ak ste mali starší model, tak je tu ešte jedna drobná zmena, ktorá sa týka bezpečnosti. Páka na uvoľnenie operadla je teraz navyše zabezpečená skrutkou – tú treba pred prvým použitím odskrutkovať.

Vľavo: bezpečnostná skrutka, ktorú treba pred použitím odstrániť

Vpravo: magnetická krytka bočných skrutiek, ktoré držia operadlo na svojom mieste

Staršia verzia mala len visačku s upozornením, že môže prísť k zraneniu ak tam necháte ruku.

Keď sa pozerám na montáž samotnú, popravde tu nevidím žiaden zápor, ktorý by mi vadil. SecretLab si je svojou konštrukciou a materiálmi natoľko istý, že k stoličke dáva 5 ročnú záruku.