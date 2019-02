Secretlab Titan – skvelá herná stolička, o ktorej ste možno doteraz nevedeli

Pri výbere hernej stoličky sa vám väčšinou do hľadáčika dostanú značky DX Racer, Cougar, Trust či SilentiumPC. Na Secret Lab asi veľmi často nenarazíte. Ja som Secretlab objavil vďaka Facebook reklame, keď som žiadnu stoličku ani len nehľadal. Stojí táto firma a jej stoličky vôbec za zmienku?

Úvod, balenie

Po prezretí celého portfólia Secretlab stoličiek som ich neváhal osloviť a nakoniec súhlasili, že mi na test pošlú rovno najvyššiu verziu stoličky zo série Titan s prešívaním Stealth. Stoličku si cenia na 500 eur, v zľave na 399 eur (ak si zvolíte materiál koža, cena vám vyskočí na závratných 1000 eur). Secretlab ponúka u všetkých svojich stoličiek rôzne farebné kombinácie. Na výber sú aj rôzne druhy kože. Pri najlacnejšej verzii Throne sú štyri možnosti (PU koža + 3 farebné prešívania a Sofweave látka s jedným farebným prešívaním ) Omega séria ponúka až 13 kombinácií a Titan séria 9. Pri Omega a Titan sérii máte navyše možnosť vybrať si ešte NAPA kožu. Možnosti sú široké a musím povedať, že farebné prevedenie Stealth vyzerá v skutočnosti naozaj pekne.

Balenie

Obrovská a ťažká... Krabica váži takmer 35 kg! Váha nám teda naznačuje, že sa na stoličke nešetrilo a Secretlab použil kvalitné materiály.

Ak bývate v byte bez výťahu pripravte sa na poriadnu „makačku“, pokým dostanete krabicu k sebe. Už pri samotnom rozbaľovaní zistíte, že Secretlab aplikoval kov všade kde sa len dalo. Je jasné, že má stolička vydržať niekoľko rokov.

Titan je rozobraná v balení na niekoľko kusov – operadlo, sedák s operadlami, hviezdica pre kolečká, piesty a vankúš pod hlavu.

Každá časť stoličky je ešte zabalená v ochrannom igelitovom vrecku. V balení nájdete aj všetky potrebné skrutky a návod, podľa ktorého zložíte stoličku behom pol hodiny. Najväčší problém mi pri montáži robilo asi prichytenie operadla o sedák – to je z celej stoličky najťažšie a trafiť sa do otvorov pre skrutky a udržať ho v presnej polohe dá jednému človeku celkom zabrať. Zbytok stoličky sa skladá úplne štandartne ako u iných stoličiek - piest sa nasúva do hviezdice s kolieskami a tie sa zase zasúvajú do hviezdice.