SecretLab Magnus – skvelý herný stôl a nielen to...

Od SecretLab sme testovali zatiaľ len herné stoličky s ktorými sme boli veľmi spokojný a keď predstavili svoj prvý herný stôl MAGNUS, bol som naňho veľmi zvedavý. V rovnakom čase prišiel SecretLab za mnou s požiadavkou na test stola a ihneď sme si aj “pacli“. Kvôli covidu a nedostatku všetkého, sa test oddialil ku konca roka 2021. Navyše objednávky zákazníkov mali prednosť pred väčšinou novinárskych recenzií a tak Magnus prišiel na test presne 31.12.2021.

SecretLab Magnus - Balenie



Magnus je celokovový stôl – okrem pogumovaných nastavovacích nožičiek tu nie je nič plastové alebo gumené alebo plastové, takže vás nesmie prekvapiť hmotnosť stola a aj celého balenia – 53 kilogramov! Toto jednoducho sami do bytu, či domu nedostanete a budete radi, ak vám s tým pomôže kuriér aspoň po dvere.



Takže pri 150 cm dlhom stole s hmotnosťou 42 kilogramov, počítajte s naozaj veľkým a ťažkým balením. Keď sa už pustíte do rozbaľovania, ohúri vás precíznosť balenia a uloženia jednotlivých častí - inak by to vlastne s takýmto stolom ani nešlo.



Na samotné rozbalenie a montáž si pripravte o niečo viac priestoru, aby ste stôl mohli v jednom momente aj otočiť a pohodlne poskladať.