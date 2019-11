Secret Lab Omega 2020 - cesta k zdravému sedeniu za PC?!

Z času na čas máme v redakcii možnosť otestovať aj PC stoličky. V dnešnej dobe tvoria samostatnú skupinu stoličky pre hráčov. Hneď na prvý pohľad je asi jasné, že prečo. Typickým znakom je tiež dobrá úroveň ergonómie a vysoká úroveň pohodlia. Určite netreba opomenúť aj typický dizajn, ktorý evokuje sedadlo superšportu. Tento rok sme mali možnosť vyskúšať si stoličku Titan od Secret Lab, ktorá nás presvedčila o kvalite Secret Lab. Táto recenzia sa bude venovať Secret Lab Omega 2020.

Secret Lab Omega 2020 - Balenie, špecifikácie

Omega došla v obrovskej krabici, ktorá vážila vyše 30kg. Viete si asi predstaviť manipuláciu s ňou. Odporúčam, preto privolať si nejakú pomocnú ruku a zmontovať stoličku na mieste, kde sa bude používať, keďže aj samotná stolička je extrémne ťažká. Krabica je v krásnej čiernej grafike a nájdete na nej zopár informácii o výrobcovi a samotnej stoličke.

Takmer každá časť stoličky je zabalená samostatne s perfektným popisom a upozornením, ako ich držať. Aj napriek obrovskému množstvu fólie vnímam tento produkt zabalený veľmi luxusne. Samozrejme doma recyklujeme takže plasty putovali do žltého kontajnera. Najväčší problém pri montáži mi robilo asi prichytenie operadla o sedák – to je z celej stoličky najťažšie a trafiť sa do otvorov pre skrutky a udržať ho v presnej polohe. Jeden človek to zvládne veľmi ťažko. Odporúčam zavolať si niekoho na pomoc, aby nedošlo k poškodeniu čalúnenia. Celkový čas zmontovania komplet stoličky mi trval cca 2 hod. Ja som si neuvedomil tú váhu stoličky a samozrejme som ju poskladal na dolnom podlaží takže som ju musel potom preniesť na poschodie. Nemám problém dvíhať ťažké veci, ale táto stolička mi dala zabrať. Najväčší problém bol nájsť začo ju poriadne chytiť. Každopádne návod je veľmi jasný a prehľadný. Ak sa ho budete držať podarí sa vám stoličku zmontovať bez väčších problémov.

Parametre a špecifikácie: