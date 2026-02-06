EN
  2. ROG Xbox Ally X - Konzola, ktorá dáva zmysel

ROG Xbox Ally X - Konzola, ktorá dáva zmysel

Kapitoly článku

Neprešiel ani rok a ROG prišlo s vylepšenou verziou prenosnej hernej konzoly. Oplatí sa však prechod majiteľom prvej generácie?

Keď mi prišla možnosť testovať ROG Xbox Ally X, bol som najskôr v miernom pomykove. Registroval som, že niečo také vyšlo, ale prišlo mi to len ako špeciálna edícia zameraná na Xbox hernú konzolu. No hmmm zlatá rybka, predsa len došlo aj k nejakým vylepšeniam po hardwarovej stránke a tie sú aj pomerne zaujímavé. No napriek tomu niektoré časti recenzie by som v kľude mohol bez hanby odkopírovať z predchádzajúcej recenzie, lebo tam sú zmeny minimálne, ak nie žiadne.


Balenie a špecifikácia

Prenosná herná konzola ROG Xbox Ally X sa predáva v peknej čiernej krabici s lesklými prvkami, kde je znázornený samotný vzhľad zariadenia. Vo vnútri nájdete okrem ROG Xbox Ally X, nabíjačku s USB-C konektorom, dokumentáciu a praktický stojan. Nakoľko sa jedná a prenosnú hernú konzolu, potešilo by určite aj puzdro, ktoré si môžete dokúpiť. Čo by som určite zvažoval.

ROG Ally X
Procesor Procesor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme 2,0GHz (24MB Cache, až 5,0GHz, 8 jadier, 16 vlákien)
Grafická karta AMD Radeon™, AMD XDNA™ NPU až 50TOPS
Operačná pamäť 24GB LPDDR5
Displej 7“ FullHD IPS, 120 Hz, dotykový, 500 nitov, Gorilla Glass DXC, Gorilla Glass Victus, podpora AMD FreeSync Premium
Úložisko 1 TB PCIE 4.0 NVME SSD, typ 2230
Vstupy a výstupy 1x 3,5mm combo audio jack
1x ROG XG Mobile Interface s USB Typ-C portom, podpora USB 3.2 Gen2 a DisplayPort 1.4
1x microSD UHS-II čítačka kariet
WiFi 6E triple band 2*2
Bluetooth 5.2
Batéria 80 Wh, Li-Ion
Ostatné haptická odozva
2x analógový ovládač
6-osá gyroskopická jednotka
podsvietenie AURA Sync
Rozmery 29.0 x 12.1 x 2,75 ~ 5,09 cm
Hmotnosť 715 g
OS Windows 11
Cena 950 €
