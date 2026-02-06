ROG Xbox Ally X - Konzola, ktorá dáva zmysel

Neprešiel ani rok a ROG prišlo s vylepšenou verziou prenosnej hernej konzoly. Oplatí sa však prechod majiteľom prvej generácie?
Keď mi prišla možnosť testovať ROG Xbox Ally X, bol som najskôr v miernom pomykove. Registroval som, že niečo také vyšlo, ale prišlo mi to len ako špeciálna edícia zameraná na Xbox hernú konzolu. No hmmm zlatá rybka, predsa len došlo aj k nejakým vylepšeniam po hardwarovej stránke a tie sú aj pomerne zaujímavé. No napriek tomu niektoré časti recenzie by som v kľude mohol bez hanby odkopírovať z predchádzajúcej recenzie, lebo tam sú zmeny minimálne, ak nie žiadne.
Balenie a špecifikácia
Prenosná herná konzola ROG Xbox Ally X sa predáva v peknej čiernej krabici s lesklými prvkami, kde je znázornený samotný vzhľad zariadenia. Vo vnútri nájdete okrem ROG Xbox Ally X, nabíjačku s USB-C konektorom, dokumentáciu a praktický stojan. Nakoľko sa jedná a prenosnú hernú konzolu, potešilo by určite aj puzdro, ktoré si môžete dokúpiť. Čo by som určite zvažoval.
|ROG Ally X
|Procesor
|Procesor AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme 2,0GHz (24MB Cache, až 5,0GHz, 8 jadier, 16 vlákien)
|Grafická karta
|AMD Radeon™, AMD XDNA™ NPU až 50TOPS
|Operačná pamäť
|24GB LPDDR5
|Displej
|7“ FullHD IPS, 120 Hz, dotykový, 500 nitov, Gorilla Glass DXC, Gorilla Glass Victus, podpora AMD FreeSync Premium
|Úložisko
|1 TB PCIE 4.0 NVME SSD, typ 2230
|Vstupy a výstupy
|1x 3,5mm combo audio jack
1x ROG XG Mobile Interface s USB Typ-C portom, podpora USB 3.2 Gen2 a DisplayPort 1.4
1x microSD UHS-II čítačka kariet
WiFi 6E triple band 2*2
Bluetooth 5.2
|Batéria
|80 Wh, Li-Ion
|Ostatné
|haptická odozva
2x analógový ovládač
6-osá gyroskopická jednotka
podsvietenie AURA Sync
|Rozmery
|29.0 x 12.1 x 2,75 ~ 5,09 cm
|Hmotnosť
|715 g
|OS
|Windows 11
|Cena
|950 €
|Web produktu
|rog.asus.com