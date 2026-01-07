ROG Phone 9 Pro - Ja ho chcem! Ja ho musím mať!

ROG má na trhu smartfón, ktorý je síce zameraný na hranie, ale užívať si ho budete aj inak a zároveň bude aj baviť.
V poslednej dobe mám čo raz väčší pocit, že smartfóny sú nudné. Mám Xiaomi 14 Ultra, fotí fakt pekne, má dostatok pamäte, výkonu a "všeho", lenže je s ním v podstate nuda. Keď mi prišla ponuka na testovanie ROG Phone 9 Pro, tak som bol úprimne zvedavý, či to bude niečo podobné, ako jeho súrodenec Asus ZenFone 12 Ultra, ktorý sme tiež mali na recenziu. Lenže...
Balenie a špecifikácia
ROG Phone 9 Pro nám prišiel do redakcie v pomerne bohatom balení. Okrem nabíjačky sme "nafasovali" - chladič, USB-C kábel, puzdro. Plus sme ešte dostali aj prenosný herný ovládač. Nuž výbavy viac než dosť. Čo s všetko teda s tým?
No poďme najskôr k samotnému smartfónu. Ten v prípade, že sa ho rozhodnete kúpiť získate: výkonný procesor v podobe Qualcommu Snapdragon 8 Elite, 16 GB RAM, 1 TB vnútorné úložisko. Teda výkonu, viac než dosť na niekoľko rokov. K tomu treba pripočítať slušné fotoaparáty, vzhľadom na to, že sa jedná primárne o herný smartfón. Návrat 3,5 mm audio konektora, dva USB-C konektory. Jednoducho pekne vybavený smartfón, ktorého cena je tiež "pekná", ale kto ho chce si ho určite kúpi.
