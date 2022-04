Roborock Dyad – perfektné mokré aj suché vysávanie

V minulosti sme sa recenzovali hlavne inteligentné robotické vysávače a z času na čas sme sa pozreli aj na tyčové vysávače. Tentokrát ma Geekbuying požiadal o test vysávaču s názvom Roborock Dyad (Xiaomi) – vysávač určený na mokré a suché vysávanie. Dyad dorazil na 2 týždne...

Balenie



Na to, aký je vo finále vysávač veľký je balenie pomerne malé. Každá časť vysávača je uložená v presne vymedzenom priestore a aj to je dôvod prečo Xiaomi dokázalo prísť z relatívne kompaktným balením.

Zložiť vysávač nezaberie viac ako 5-7 minút práce a zvládnete to aj bez návodu. Jediné na čo si treba dať pozor je poloha rukoväte. Zasunúť ide oboma smermi, opticky vám totiž bude sedieť rovnako a aj zapadne do držiaka rovnakým spôsobom. Ak ju tam dáte zlým smerom, vysávač vám nepôjde zapnúť.

