Ring - skvelý wifi zvonček

Napriek tomu, že sa zabezpečovacím zariadeniam príliš často nevenujeme, nezaškodí ak občas nahliedneme aj do ich sveta. Keď som si kúpil zvonček Ring dostal som nápad na krátku recenziu, pretože Ring je pomerne zaujímavý produkt. Jeho idea je jasná - po zazvonení vám príde notifikácia na mobil plus video feed. Áno, správne ste sa dovtípili, je to wifi zvonček.

Firma Ring je vlastnená Amazonom, preto boli moje očakávania od tohto výrobku celkom vysoké.

K zvončeku som si dokúpil ešte elektrický zvonček na prehrávanie melódií.

Balenie, dizajn

Balenie Ring je kompaktné. Obsahuje všetko na inštaláciu zvončeka – jediné nepribalené náradie, ktoré budete iste potrebovať, je vŕtačka. Súčasťou balenia je aj držiak na stenu, malá vodováha, batéria, skrutky s hmoždinkami, skrutkovač, vrták, USB kábel a návod.

Dizajn

Ring sa predáva v štyroch farebných prevedenia – strieborná (Satin nickel), antická mosadzná (Antique brass), leštená mosadzná (Polished brass) a bronzová (Venetian Bronze. Ja som si kúpil práve posledne spomínanú bronzovú farbu a naživo vyzerá naozaj dobre.

Vynikajúci dizajn dopĺňa okrúhle tlačidlo pod kamerou – po jeho stlačení sa kruh rozsvieti na modro, čo signalizuje, že zvonček zvoní. Po stlačení tlačidla sa prehrá krátka znelka. Keďže ide o zariadenie, ktoré môžete nechať vonku, je plne chránené voči dažďu a prachu.



Ako som už spomenul, na vonkajšom module sa nachádza kamera – tá má rozlíšenie 720p, nočné videnie a senzor pohybu (k nastaveniu senzora sa dostaneme neskôr). Keď sa v noci priblížite k zvončeku všimnete si, že sa okolo kamery rozsvieti šesť červených infra-diód, ktoré pomáhajú lepšie prenášať obraz v úplnej tme.



Na zadnej strane zaujme miesto pre batériu a oranžové tlačidlo, ktoré slúži na spárovanie zvončeka s mobilom. Presne to musíte spraviť ako prvé, aby ste ho nemuseli po montáži dávať opäť dole.

Do držiaka sa vonkajší modul najprv zacvakne (pohybom z hora dole) a následne sa zospodu prichytí dvomi skrutkami. Zvonček je pripravený na používanie.