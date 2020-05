Reolink RLK8-410B – Vonkajšie PoE kamery na zabezpečenie domova

Od firmy Reolink sme pred rokom otestovali jednoduchú bezpečnostnú kameru na batériu – Argus 2, ktorá za určitých podmienok dokáže bežať neustále (pri kúpe solárneho panelu). Musím povedať, že ak umiestnite solárny panel na dobré miesto, naozaj udrží batériu kamery neustále nabitú – za celý rok, som kameru nemusel dobíjať. Dnešná recenzia samozrejme nie je o Argus 2, ale o vonkajších PoE kamerách resp. setu RLK8-410B.

Predstavenie

Reolink sa mi pred časom ozval s tým, že by radi u nás videli recenziu PoE kamier a či by sme taký test vedeli vykonať. Aj keď balenie RLK8-410B obsahuje všetko, čo na inštaláciu budete potrebovať – RJ45 káble (18 metrov), kamery, myšku na ovládanie a NVR zariadenie spolu s diskom, nechcel som test robiť len tak natiahnutím kábla a nasmerovaním kamery von cez okno. Takže v momente keď som mal v dome všetko nachystané na poriadny test (namontovanie na určené miesta pre bezpečnostné kamery, prepojenie cez vnútorné káble) som sa Reolink dohohol na teste. Keďže okolie domu nemáme ešte spravené, burinu a stavebný materiál si nevšímajte 😊



RLK8-410B kamery sa dajú teda použiť v podstate v plug and play móde natiahnutím RJ45 káblov, ktoré sú v balení a tak isto po zapojení na už existujúce káble. Takéto riešenie v podstate pokrýva väčšinu potrieb – či už zabezpečenie chaty, domu, či bytu.

Dobrou správou je prítomnosť NVR zariadenia s 2TB diskom. Naozaj tak nemusíte dokupovať k „sledovačke“ už nič. Stačí nainštalovať a nechať bežať kamery 24/7.



Aj keď v balení nájdete „len“ 4 kamery, NVR zariadenie podporuje pripojenie až 8 kamier. Ak by ste si chceli prikúpiť ďalšiu kameru, tá vás víde na približne 40 eur. Set Reolink RLK8-410B, ktorý testujem, stojí teraz práve 330 eur. Nejde tak o najdrahšie riešenie na trhu. Pre niekoho nevýhodou môže byť fakt, že sa kamery nedajú zapojiť „pekne“ rovno na stenu bez toho aby nebolo vidno káble. Kamery majú okrem prípojky RJ45 ešte zvlášť vývod pre reset tlačidla a externé napájanie. Ako sa zbaviť trčiacich káblov môže byť chránička alebo čierna elektrikárska páska. Druhou otázkou môže byť pomerne jednoduché prestrihnutie káblov v prípade, že by sa zlodeji zamysleli nad situáciou.



NVR príde z výroby s 2TB HDD a je ho možné vymeniť za 4TB disk. Ak by vám boli 4TB málo, môžete cez USB pripojiť ďalší 4TB disk, čím už získate slušných 8TB pre videá. S 2TB diskom a pri nahrávaní 24/7 cez 3 kamery som dokázal mať na disku 7 dní staré záznamy. Celková dĺžka jedného záznamu má dĺžku 30 minút.

To, čo musím na Reolink vyzdvihnúť je fakt, že na správu celého kamerového systému nemusíte používať NVR zariadenie. Stačí prepojiť NVR s domácou sieťou a na všetko postačí Reolink aplikácia. Tá je dostupná pre Android, iOS, či Windows. Ak však zariadenie neviete alebo nechcete pripojiť na sieť, viete do NVRka pripojiť myšku a monitor. Samotné zariadenie má dva USB konektory.

Reolink kamery spĺňajú štandard IP66, čo znamená, že obal kamery je úplne prachotesný a odolný voči intenzívne tryskajúcej vode/vlnobitiu zo všetkých smerov z trysky 12,5 mm pri prietoku 100 l/min. po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 m. Nejakého dažďa, či intenzívneho lejaku sa vôbec netreba báť. Pri inštalácii však treba koncovku RJ45 zatesniť priloženým ochranným krytom. Kamery môžete nainštalovať na strop, či stenu.