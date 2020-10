Reolink RLC-422/522 – PoE kamery pre lepšie zabezpečenie domova

Od Reolink sme tu už mali viacero kamier na test a doteraz ani jedna nesklamala. Dnes sa pozriem rovno na dve rôzne PoE kamery. Ako napovedá názov pôjde o RLC-422 a RLC-522, ktoré majú odlišný dizajn, iné určenie, zato však podobné funkcie, kvalitu čipu, či cenu.

Dizajn

RLC-422 je kamera určená primárne na vonkajšie použitie a do oblastí, kde hrozí, že by niekto chcel kameru rozbiť. Tomu zodpovedá sklo okolo samotnej kamery, ktoré má odolnosť voči rozbitiu IK10 – sklo odolá sile 20 jaulom sily z výšky 40cm s 10kg objektom.



RLC-522 je rovnako určená aj na von ale proti rozbitiu nie je nijak chránená. Obe kamery majú pre vonkajšie použitie ochranu IP66 čo znamená, že je kamera prachotesná a odolá intenzívne tryskajúcej vode (100l/minútu po dobu 3 minút zo vzdialenosti 3 metrov).

RLC-522 vľavo, RLC-522 vs. RLC-422



To čo zaujme potenciálnych zákazníkov je 5MP snímač s možnosťou trojnásobného alebo štvornásobného zoomu (RLC-422). Keďže ide o PoE kamery, potrebujete pre kamery RJ45 káble a nejaké to NVR. Reolink odporúča pre 100% kompatibilitu samozrejme ich zariadenia. Či by ste kamery rozbehli aj s iným NVR vám povedať neviem.

V balení nájdete hmoždinky, skrutky, nálepky pre ľahšiu montáž a označenie objektu (24/7 monitorovanie).