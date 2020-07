Renault Zoe – vydarené mestské elek.auto

Renault predal v rokoch 2010-2020 v Európe najviac elektrických áut a Zoe je najpredávanejšie elektrické auto v Európe (pred Nissan Leaf a Tesla Model 3) Ide tak pomerne o úspešný pokus Renault ovládnuť práve tento segment. Nové Zoe ponúka viacero vylepšení od predchádzajúceho modelu. Tým najväčším je dojazd, ktorý sa zvýšil až na 395 kilometrov (Podľa normy WLTP).

Cena za toto mestské ‘autíčko’ je pomerne vysoká. Či si obháji svoju cenovku sa už čoskoro dozviete.

Dizajn

Už na prvý pohľad zaradíte Zoe správne do kategórie malých áut – rázvor kolies je len 2588mm a rozchod kolies 1506mm. Celkovo však karoséria pôsobí mohutnejším dojmom ako u iných malých áut, čo sa pozitívne prenieslo aj do veľkosti vnútorného priestoru.

Vodič ani spolujazdec si sťažovať nebude, na zadných sedlách si trochu vyšší ľudia trochu posťažujú na málo miesta okolo kolien.

Predná maska Zoe zapadá do súčasnej línii ‚Renaulťáskeho‘ dizajnu – veľký Renault znak, ktorý prechádza postupne do LED svetiel nezasahujúcich do strán. Spodnú časť lemuje chrómová lišta tesne po okraj svetiel.

Za Renault znakom sa schovávajú dva konektory pre nabíjanie – Type 2 a CCS. Klasické palivové veko za zadnými dverami tu samozrejme nenájdete. Hmlové svetlá nájdete po bokoch spodnej kaskádovej masky.



Zadné svetlá opticky vychádzajú mimo karosériu, avšak sú v jednej línii s bočným lemom vychádzajúcim zo zadných dverí. Tie mimochodom nemajú klasickú kľučku. Dvere sa otvárajú stlačením čierneho trojuholníka, ktoré je súčasťou okna.



Celkový dizajn Zoe hodnotím pomerne pozitívne – auto vyzerá moderne, upúta pozornosť a ľudia sa za autom budú otáčať (aj keď je to možno elektricky generovaný zvuk, ktoré auto vydáva pri jazde 😊 ) Pravda je, že v modrej farbe vyzerá Zoe oveľa lepšie ako v bielej. Renaultu by som však odporučil zahodiť klasickú anténu, ktorá je až smiešne dlhá a použiť trochu viac futuristické disky na kolesá.

Výrazným mínusom pre mňa je vzhľad zadných sedadiel a podlaha pre nohy – po otvorení dverí by ste povedali, že sa pozeráte na nejaké lacné auto a nie elektro za skoro 36.000 eur.