Recenzia Predator: Hunting Grounds alebo keď sa filmová hra nepodarí

Dostali sme možnosť otestovať hru Predator: Hunting Grounds. Hra je určená na PC i PS4 a dokonca podporuje od začiatku aj cross-platform „hranie“. Prinášame naše dojmy. Hneď ako prvé nás prekvapí, že hra zaberá na disku sotva 20GB a to je dnes na hru podobného formátu pomerne málo ale ktovie, možno sú len šikovní programátori. Určite spomeniem hru .kkrieger, ktorá zaberá na disku len 97280 bajtov, a to vďaka špeciálnemu archívu. Konvečným spôsobom by zaberala asi 300MB, ak sa niečo podobné podarilo aj pri Predator: Hunting Grounds, tak na veľkosti nezáleží.

Úvod

Popravde o tejto hre som predtým počul len málo, takže si myslím, že od začiatku titulu chýba marketing. Určite som teda žiaden A-čkový titul ani nečakal, práve naopak, z mojich skúsenosti sa častokrát hry z filmového prostredia nepodaria, česť výnimkám (séria hier Star Wars, LoTR: Middle-Earth). Prvý trailer a gameplay bol určite sľubný a do hry som vkladal veľké nádeje.

Celá hra je založená na multiplayeri a singleplayer sa hrať prakticky nedá. Jednoducho to nejde ani proti botom. Čo určite poteší, ako som už spomenul v úvode je umožnené cross-platform hranie. V praxi sa veľmi často stretávate s hráčmi na PC (testovaná verzia) a PS4. Je to pekne odlíšené logom pred vašim nickom či už v lobby alebo v samotnej hre. Poďme k samotnému gameplayu.

Na jednej strane stojí tím o 4 hráčoch, ktorí majú za úlohu splniť určité úlohy, na ktoré majú časový limit 15 minút. Proti nim stojí hráč skrývajúci sa v tele predátora, ktorý im má v tom zabrániť. Okrem toho bojujete proti nie úplne inteligentným AI v podaní, ktoré predstavujú akési "kórejské jednotky". Hneď ako prvé zamrzí, že tieto AIčka (vojakov) ste schopní likvidovať od prvého levelu prakticky na jeden zásah. Osobne by som ocenil aj možnosť zvýšiť úroveň obtiažnosti AI. Inak sú pomerne hlúpi a nekryjú sa vôbec, naopak nabiehajú vám do rany a máte z toho jednoducho jatky. Okrem toho máte mapu s radarom, kde všetkých nepriateľov vidíte. Áno je to plus pre arkádový mód ale určite by som ocenil možnosť „hard-core“ módu (pre simuláciu), kde nepriateľov neuvidíte a teda aj možnosť vypnúť mierenie. Bola by to asi o dosť väčšia výzva.

Hra začína vytvorením „party“, teda vlastného tímu alebo idete sólo. Ostatných hráčov vám to samozrejme doplní. Prvé dni boli v určité hodiny problém vôbec naplniť 5 hráčov. Tak sa napríklad stalo, že ste boli v tíme vojakov 2 útočníci a na druhej strane 1 predátor. A to je celé zle. Na splnenie misie musíte byť najmenej 3, ideálne 4. Prvý závažný problém, na ktorý narazíte je samotné lobby. V redakcii sme mali k dispozícií 2 kľúče. Druhého hráča z 20 pokusov napojilo do online lobby len dvakrát! Hra sa mu jednoducho nenačítala včas. Hra sa totiž naťahuje už pri vytvorení lobby a v momente keď sa hráč objaví v lobby sa začne pomerne veľmi rýchle odpočítavanie. Hráča pritom vôbec nenapojí ale stále mu ukazuje loading. Môžete síce skúsiť vybrať možnosť „unready - teda nepripravený do hrania“ ale nepochopiteľne si to hrala sama prepne na „ready“. Najprv sme si mysleli, že za problémom stojí 5400-otáčkový HDD v notebooku. Hru sme preto odstránili a preinštalovali na SSD – bohužiaľ s rovnakým výsledkom. Takže do hry sa spoluhráč dostal štatisticky len 1 z 10 pokusov. Aj to pri jednom teste mu vypadávala AIčka a hra celkovo zle synchronizovala aj spoluhráčov (overené prostredníctvom hovoru cez discord). Problém s internetom môžeme vylúčiť, testovali sme aj iné hry či speedtest. Skrátka hra má problém s „network connection“, čo bude zrejme problém na strane serverov. V momente ako sa hra začne spúšťať sa vám žiaľ neraz stane, že sa aj iní hráči odpoja a už sa hra nijak nezastaví a spustí sa aj s menším počtom hráčov. Matchmaking je teda absolútne ale absolútne rozbitý. Vzhľadom na to, že je problém aj s nedostatkom hráčov, môže sa stať, že proti vám bude stáť nabúšený hráč s vysokým levelom.

Mimochodom custom game v party funguje bez problémov. Takže je to celé zvláštne.

Hra vás umiestňuje v tejto chvíli na 3 rôzne mapy, pričom sa misie môžu jemne líšiť. Misie bývajú štandardne rozdelené na 3 stupne. Ak splníte prvý stupeň, idete na ďalší atď. A to je zase veľká škoda. Áno mapy sú rozmanité ale nie je to ani DOTA ani League of Legends ani Counter-Strike, kde si môžete meniť vybavenie počas samotnej hry. Štýl hry je viac-menej stereotypný. Počas lobby si maximálne môžete vybrať, ktorou z 3 navrhovaných trás pôjdete. V mojom prípade som nebol ani raz schopný, resp. som neprišiel na to ako mám hlasovať za výber trasy. Oceňujem to, že ak vás zabije predátor alebo AI môžete sa časom oživiť za pomoci spoluhráčov a nemusíte tak hneď opúšťať hru. Ak padnete na zem, krvácate a ako to poznáte z iných hier, máte určitú dobu aby vás spoluhráči oživili. Ak zomriete môžete doraziť ako posila, ak prežije aspoň jeden hráč a dostanete sa do ďalšej fázy hry.

Každý hráč má na výber z určitých tried, ktoré sa líšia vlastnosťami – rýchlosťou, nosnosťou či množstvom života. Osobne mi prídu ale rozdiely len minimálne. Okrem toho sa vám postupne odomykajú, samozrejme tipujete správne pomocou krabíc, nové zbrane a skiny. Našťastie ide levelovanie celkom rýchlo a tak je progres pomerne rýchly. Okrem toho získate in-game menu „veratium“, ktorú môžete zbierať na mape alebo získate za hru. Týmto spôsobom si odomykáte ďalšie skiny už cielene. Dosiahnuť level 10 nie je problém za 1-1.5 hodinu hrania, čo je maximálne 5 hier. Od levelu 15 sú už zbrane pomerne slušné. Ideálne je dosiahnuť level 15, kedy sa vám odomknú všetky dostupné postavy.

Vybaviť môžete samozrejme aj predátora. Ten je štandardne vybavený infra-pohľadom, kedy môže vidieť tepelnú stopu jednotlivých hráčov na diaľku. Laserovým „okom“, ktorý dáva veľký "damage", ale na jeden zásah vás nezabije. Okrem toho môžete využiť jednu zo zbraní na blízko. Výhodou je, že sa dokážete ako predátor zneviditeľniť a nabehnúť zozadu. Neviditeľnosť je vyriešená dobre, kedy obraz postavy ako keby zrnil. Pri lepšom pohľade tak môžete zazrieť predátora. Pri vyšších leveloch má predátor k dispozícií ešte luk či automatický bumerang... Inak hlavnou schopnosťou predátora je možnosť skákať na veľké diaľky či medzi korunami stromov. Áno dokážete behať po stromoch.

Aj keď si myslím, že v súčasnosti je predátor ešte nevyladený, dá sa aj zabiť, popíšem o pár riadkov nižšie. Samozrejme sa aj obnovuje a nie je to vôbec jednoduché. Ak ho už dostanete na kolená, je to aj z hľadiska hry vzácny úlovok za extra peniaze a skúsenosti. Hráč, ktorý ovláda predátora má možnosť vybrať si „respawn“ alebo aktivovať rozbušku, čím môže a občas sa aj podarí zabiť celý tím hráčov. Po predátorovi ostanú efektné krátery. Inak musíte predátora „defusnúť“ pomocou nie veľmi náročnej hádanky. Prvýkrát to ale nezvládnete lebo neviete, o čo sa jedná, a že je to vôbec potrebné.

Graficky je hra veľmi podarená a po tejto stránke som neobjavil žiadne bugy. Textúry sú pekné a prostredie je spracované slušne. Ale áno CRYSIS vyzerá lepšie. Hru som skúšal na GTX1050 Ti a GTX1060. Druhá zmieňovaná zvládne hru na približne 40 FPS pri FHD rozlíšení a epickom nastavení. Berte to ako slušné minimum. Zahrať sa síce dá aj na GTX1050Ti ale počítajte s minimálnymi detailmi. Ak nespĺňate tieto požiadavky, určite siahnite po PS4 verzii, ktorá bude na 100% odladenejšia, aj keď po prečítaní recenzií z PS4 verzie k tomu mali redakcie výhrady. Inak objavil som aj grafický bug, kedy mi jednoducho vypadla textúra predátora v menu, podarilo sa mi to však opraviť prepnúť medzi mužskou a ženskou postavou.

Záver

Popravde hra je celkom zábavná ale naráža na technické problémy a nie malé. Okrem toho si myslím, že problém je aj nedostatok hráčov a relatívne slabé variácie hry. 3 mapy sú na hru tohto potenciálu málo. Osobne by som ocenil aj nejakú BFG zbraň na likvidáciu predátora. Som proti lootboxom a snahe vytiahnuť z hráča ďalšie peniaze a hlavne ak je takto rozbitý titul. Našťastie možnosť nákup in-game ešte nebola aktivovaná a na druhej strane sa tu levelujete veľmi rýchlo. Ďalej mi vadí hlúposť umelej inteligencii, ktorej úroveň nejde vôbec zmeniť. Hru určite nepovažujem za zlú ale nebudem ju vzhľadom na vážne nedostatky finálne hodnotiť, pretože hodnotenie by bolo maximálne polovičné (5/10). Vývojári sa musia zamerať hlavne na herný obsah a nie na možnosti úpravy postav. Budem sa opakovať, ale problém je stereotyp a slabá variabilita. Hra je určite zábavná ale potrebuje dospieť. Dúfajme len, že sa herní vývojári na hru nevykašlú. Komu je teda hra určená? Filmovým fanúšikom ale nie hráčom Counter-Strike či PUBG.